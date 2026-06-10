به گزارش خبرنگار میراث آریا، میلاد رضایی گفت: به مناسبت هفته صنایع دستی و در راستای حمایت از هنرمندان بومی و معرفی ظرفیت‌های هنری منطقه، نمایشگاه صنایع‌دستی طرح «هزار میدان، هزار بازار» روز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در شهرستان گرمسار برگزار می‌شود.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمسار افزود: این نمایشگاه با برپایی ۱۰ غرفه تخصصی در رشته‌های متنوعی از جمله گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، سفال و سرامیک، هنرهای چوبی و سایر رودوزی‌های سنتی پذیرای علاقه‌مندان است.

او خاطرنشان کرد: این رویداد فرهنگی و اقتصادی از ساعت ۲۰ روز یکشنبه در حاشیه مراسم شب‌های اقتدار دایر می‌شود و فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی هنرمندان به شهروندان و گردشگران است.

رضایی در پایان با دعوت از عموم مردم، هنردوستان و علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه گفت: حمایت از صنایع‌دستی علاوه بر کمک به اقتصاد خانوارهای هنرمند، گامی مهم در جهت حفظ اصالت‌های فرهنگی و ترویج هنرهای ملی است.

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