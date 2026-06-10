به گزارش میراثآریا، یدالله رحمانی امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به نقش راهبردی صنایعدستی در توسعه پایدار اظهار کرد: دستان توانمند هنرمندان این دیار، میراث گرانسنگ نیاکان و هویت فرهنگی ایران اسلامی را در قالب آثاری ماندگار به نسلهای آینده منتقل میکنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد صنایعدستی را فرصتی کلیدی برای معیشت، خوداتکایی و امیدآفرینی در مناطق روستایی و عشایری دانست و افزود: این هنرها تنها یک کالای اقتصادی نیستند، بلکه روایتگر تاریخ، اصالت و سبک زندگی مردمانی هستند که قرنها پاسدار تمدن این سرزمین بودهاند.
او بر تغییر رویکرد ساختاری در این حوزه تأکید کرد و گفت: صنایعدستی باید از یک فعالیت صرف تولیدی به جریانی پویا در اقتصاد فرهنگ تبدیل شود. در این راستا، توسعه بازار فروش، تقویت آموزشهای مهارتی، برندسازی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای معرفی محصولات در سطح ملی و جهانی با جدیت دنبال میشود.
رحمانی با بیان اینکه حمایت از هنرمندان، سرمایهگذاری برای آینده استان است، تصریح کرد: پیوند صنایعدستی با صنعت گردشگری و تجارت الکترونیک، سهم قابلتوجهی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی ایفا خواهد کرد.
مقام عالی دولت در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: رفع موانع پیشروی فعالان این عرصه و حمایت از تشکلهای تخصصی، اولویت قطعی مدیریت ارشد استان است تا نام کهگیلویه و بویراحمد بیش از پیش در عرصههای بینالمللی درخشان شود.
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