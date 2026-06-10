۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳

استاندار: برندسازی صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار جدی دولت چهاردهم قرار دارد

استاندار: برندسازی صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار جدی دولت چهاردهم قرار دارد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تبریک در هفته صنایع‌دستی، با تأکید بر لزوم عبور از تولید سنتی به سمت اقتصاد پویا گفت: حمایت قاطع دولت را از برندسازی و اتصال هنر دست عشایر و روستاییان این استان به بازارهای بین‌المللی در دستور کار جدی دولت چهاردهم است.

به گزارش میراث‌آریا، یدالله رحمانی امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به نقش راهبردی صنایع‌دستی در توسعه پایدار اظهار کرد: دستان توانمند هنرمندان این دیار، میراث گرانسنگ نیاکان و هویت فرهنگی ایران اسلامی را در قالب آثاری ماندگار به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد صنایع‌دستی را فرصتی کلیدی برای معیشت، خوداتکایی و امیدآفرینی در مناطق روستایی و عشایری دانست و افزود: این هنرها تنها یک کالای اقتصادی نیستند، بلکه روایتگر تاریخ، اصالت و سبک زندگی مردمانی هستند که قرن‌ها پاسدار تمدن این سرزمین بوده‌اند.

او بر تغییر رویکرد ساختاری در این حوزه تأکید کرد و گفت: صنایع‌دستی باید از یک فعالیت صرف تولیدی به جریانی پویا در اقتصاد فرهنگ تبدیل شود. در این راستا، توسعه بازار فروش، تقویت آموزش‌های مهارتی، برندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای معرفی محصولات در سطح ملی و جهانی با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی با بیان اینکه حمایت از هنرمندان، سرمایه‌گذاری برای آینده استان است، تصریح کرد: پیوند صنایع‌دستی با صنعت گردشگری و تجارت الکترونیک، سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی ایفا خواهد کرد.

مقام عالی دولت در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: رفع موانع پیش‌روی فعالان این عرصه و حمایت از تشکل‌های تخصصی، اولویت قطعی مدیریت ارشد استان است تا نام کهگیلویه و بویراحمد بیش از پیش در عرصه‌های بین‌المللی درخشان شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032001630
علی پاک
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha