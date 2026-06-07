۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۷

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا ؛

پایان سال‌ها انتظار در کوه گل؛ دکل اینترنت به بام گردشگری سی‌سخت رسید

پایان سال‌ها انتظار در کوه گل؛ دکل اینترنت به بام گردشگری سی‌سخت رسید

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا، گفت: پس از سال‌ها بلاتکلیفی و مطالبه فعالان گردشگری، سرانجام با پیگیری شبانه روزی وحمایت‌های فرماندار شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، دکل اینترنت در منطقه گردشگری کوه گل سی‌سخت نصب شد. 

به گزارش میراث آریا، علی اکبر پاک امروز ۱۷خرداد ماه ۱۴۰۵با بیان اینکه اقدام می‌تواند زیرساخت ارتباطی منطقه گردشگری کوه گل که محبوب طبیعت‌گردی است، را متحول کند و گامی مهم برای توسعه گردشگری دنا خواهد بود. 

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا، اظهار کرد: نصب این دکل ارتباطی یکی از مطالبات جدی فعالان حوزه گردشگری، راهنمایان طبیعت‌گردی و گردشگران بود که خوشبختانه با هم‌افزایی مسئولان استانی شهرستانی به نتیجه رسیده است. 

پاک افزود: منطقه کوه گل به عنوان یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی شهرستان دنا و استان کهگیلویه و بویراحمد، سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و طبیعت‌دوستان است، اما نبود پوشش مناسب اینترنت و ارتباطات تلفن همراه همواره یکی از چالش‌های اساسی این منطقه بود. 

او ادامه داد: فراهم شدن زیرساخت ارتباطی پایدار علاوه بر افزایش امنیت گردشگران، امکان اطلاع‌رسانی، مدیریت بحران، معرفی بهتر ظرفیت‌های منطقه در فضای مجازی و توسعه کسب‌وکارهای گردشگری را فراهم می‌کند. 

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با قدردانی از حمایت‌های فرماندار شهرستان دنا و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: توسعه گردشگری بدون تقویت زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نیست و امروز شاهد تحقق یکی از مطالبات مهم حوزه گردشگری در این منطقه هستیم. 

پاک گفت: برنامه‌ریزی برای بهبود سایر زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی در مناطق گردشگری شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه جذب گردشگران بیشتر و رونق اقتصادی جوامع محلی فراهم شود. 

منطقه کوه گل در نزدیکی شهر سی‌سخت و در دامنه‌های رشته‌کوه دنا واقع شده و به دلیل چشم‌اندازهای طبیعی، تنوع گیاهی و آب‌وهوای مطبوع، یکی از مقاصد مهم طبیعت‌گردی جنوب کشور به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405031701334
علی پاک
دبیر محمد آوخ

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