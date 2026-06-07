به گزارش میراث آریا، علی اکبر پاک امروز ۱۷خرداد ماه ۱۴۰۵با بیان اینکه اقدام میتواند زیرساخت ارتباطی منطقه گردشگری کوه گل که محبوب طبیعتگردی است، را متحول کند و گامی مهم برای توسعه گردشگری دنا خواهد بود.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا، اظهار کرد: نصب این دکل ارتباطی یکی از مطالبات جدی فعالان حوزه گردشگری، راهنمایان طبیعتگردی و گردشگران بود که خوشبختانه با همافزایی مسئولان استانی شهرستانی به نتیجه رسیده است.
پاک افزود: منطقه کوه گل به عنوان یکی از شاخصترین جاذبههای طبیعی شهرستان دنا و استان کهگیلویه و بویراحمد، سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و طبیعتدوستان است، اما نبود پوشش مناسب اینترنت و ارتباطات تلفن همراه همواره یکی از چالشهای اساسی این منطقه بود.
او ادامه داد: فراهم شدن زیرساخت ارتباطی پایدار علاوه بر افزایش امنیت گردشگران، امکان اطلاعرسانی، مدیریت بحران، معرفی بهتر ظرفیتهای منطقه در فضای مجازی و توسعه کسبوکارهای گردشگری را فراهم میکند.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا با قدردانی از حمایتهای فرماندار شهرستان دنا و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: توسعه گردشگری بدون تقویت زیرساختها امکانپذیر نیست و امروز شاهد تحقق یکی از مطالبات مهم حوزه گردشگری در این منطقه هستیم.
پاک گفت: برنامهریزی برای بهبود سایر زیرساختهای خدماتی و رفاهی در مناطق گردشگری شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه جذب گردشگران بیشتر و رونق اقتصادی جوامع محلی فراهم شود.
منطقه کوه گل در نزدیکی شهر سیسخت و در دامنههای رشتهکوه دنا واقع شده و به دلیل چشماندازهای طبیعی، تنوع گیاهی و آبوهوای مطبوع، یکی از مقاصد مهم طبیعتگردی جنوب کشور به شمار میرود.
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