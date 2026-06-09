۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد:

جشنواره «طعم امید ۶» الگویی ملی برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت در گردشگری است

جشنواره «طعم امید ۶» الگویی ملی برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت در گردشگری است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جشنواره «طعم امید ۶» فراتر از یک رقابت آشپزی، رویدادی ملی برای توانمندسازی اقتصادی افراد دارای معلولیت و توسعه گردشگری دسترس‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمجتبی امیرحسینی روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ با تشریح اهداف برگزاری جشنواره «طعم امید ۶» اظهار کرد: این رویداد با هدف معرفی توانمندی‌های افراد دارای معلولیت و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی روز چهارشنبه ۲۰خرداد ماه ۱۴۰۵در محل هتل پارسیان یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این جشنواره صرفاً یک برنامه آشپزی نیست، تصریح کرد: «طعم امید» بستری برای نمایش استعداد، خلاقیت و نقش‌آفرینی اجتماعی توان‌یابان و تقویت خودباوری آنان است.

او توسعه  پایدار را در گرو مشارکت همه اقشار جامعه دانست و گفت: افراد دارای معلولیت سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستند که می‌توانند در حوزه‌هایی مانند گردشگری، صنایع خلاق و کارآفرینی نقش‌آفرین باشند.

امیرحسینی معرفی غذاهای بومی و تقویت هویت فرهنگی مناطق مختلف کشور را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد و افزود: توجه به گردشگری دسترس‌پذیر و مناسب‌سازی زیرساخت‌ها از اولویت‌های مهم این رویداد است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان‌های جنوبی کشور تصریح کرد: تمرکز این دوره از جشنواره بر معرفی توانمندی‌های مناطق کمتر شناخته‌شده و هدایت جریان گردشگری داخلی به این استان‌هاست.

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کد خبر 1405031901465
علی پاک
دبیر مرضیه امیری

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