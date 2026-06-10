بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا قربانی امروز ۲۰ خردادماه گفت: روز گذشته و طی دریافت گزارشی توسط منابع محلی، تیم یگان حفاظت میراثفرهنگی با همکاری عوامل فراجا بهمنظور بررسی و تحقیقات میدانی به محل اعزام شدند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گلپایگان ادامه داد: یگان حفاظت میراثفرهنگی ضمن هماهنگی با دادستانی و با همکاری کلانتری محل و همچنین منابع محلی دریکی از محوطههای تاریخی روستای تیکن، طی یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند ۳ نفر از حفاران غیرمجاز را در حین انجام عملیات حفاری دستگیر و ادوات حفاری را کشف و ضبط کنند.
قربانی افزود: حفاران با تجهیزات کامل، ادوات دستی و مکانیکی (چندین دستگاه پیکور و موتوربرق) در دونقطه مشغول حفاری بودند.
عباس اعظمی، مسئول پایگاه حفاظتی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گلپایگان نیز در این زمینه گفت: پرونده قضایی عوامل دستگیرشده تشکیل و این موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.
گفتنی است هرگونه حفاری و کاوش بهقصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود.
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