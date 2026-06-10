۳ پروژه گردشگری در اردکان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، صبح امروز چهارشنبه بیستم خردادماه، با حضور مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهر اردکان، فرماندار ویژه شهرستان، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، شهردار اردکان، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردکان و جمعی از مسئولان شهرستان و استان، سه پروژه گردشگری در شهر اردکان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل دو مجموعه سفره‌خانه سنتی و یک مجموعه کافه بوم‌گردی است که با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد تومان و با ایجاد زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۸ نفر راه‌اندازی شده‌اند.

از منظر قدمت تاریخی و ارزش کالبدی بناها، دو مجموعه از این پروژه‌ها متعلق به دوره قاجاریه بوده و یک مجموعه نیز قدمت آن به دوران معاصر بازمی‌گردد که با هدف حفظ و احیای بناهای واجد ارزش، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران در شهرستان اردکان تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند.

با بهره‌برداری از این مجموعه‌ها، زمینه رونق بیشتر گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت خدمات گردشگری در شهرستان اردکان فراهم خواهد شد.

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