به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز چهارشنبه 20خردادماه با هدف بررسی مسائل، ظرفیتها و راهکارهای توسعه صنایعدستی استان برگزار شد، صنعتگران به بیان دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات خود در زمینه تأمین مواد اولیه، توسعه بازارهای فروش، حمایت از تولید، حضور در نمایشگاههای تخصصی و تسهیل فرآیند صادرات محصولات پرداختند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان در این دیدار ضمن تبریک روز جهانی صنایعدستی، نقش هنرمندان این حوزه را در حفظ هویت فرهنگی، انتقال میراث ناملموس و رونق اقتصاد محلی بسیار ارزشمند دانست و اظهار کرد: صنایعدستی استان بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی سیستان و بلوچستان، جایگاه ویژهای در سطح ملی و بینالمللی دارد و حمایت از فعالان این حوزه با جدیت دنبال میشود.
محمدهادی طهرانی مقدم با اشاره به شهرت جهانی برخی از هنرهای سنتی استان از جمله سوزندوزی بلوچ، حصیربافی، سفال کلپورگان و خامهدوزی سیستان افزود: توسعه بازارهای هدف، آموزشهای تخصصی، توانمندسازی هنرمندان، حمایت از کارگاههای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید برای عرضه و فروش محصولات از مهمترین برنامههای ادارهکل در حوزه صنایعدستی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان همچنین بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای رفع موانع پیشروی صنعتگران تأکید کرد و گفت: هنرمندان صنایعدستی سفیران فرهنگ و هنر این سرزمین هستند و حمایت از آنان، سرمایهگذاری برای حفظ اصالتهای فرهنگی و توسعه پایدار استان به شمار میرود.
در ادامه این نشست، راهکارهای افزایش سهم صنایعدستی استان در بازارهای داخلی و خارجی، بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی برای فروش محصولات، حمایت از بانوان هنرمند و تقویت زنجیره تولید و عرضه مورد بررسی قرار گرفت.
در این پایان این مراسم که در محل سالن جلسات شهدای میناب اداره کل میراثفرهنگی برگزار شد، از تلاشها و خدمات جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان صنایعدستی، صنعتگران جهادی و دارندگان مُهر اصالت ملی و بینالمللی استان تقدیر به عمل آمد.
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