به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،کیومرث اعظمی، روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی با اشاره به شعار امسال با عنوان «صنایع‌دستی، اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» گفت: صنایع‌دستی تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه تجلی اصالت فرهنگی، هویت تاریخی و یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه اقتصاد خلاق در استان و کشور است.

او با بیان این‌که کرمانشاه از استان‌های پیش‌رو در حوزه صنایع‌دستی به‌شمار می‌رود، افزود: در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار هنرمند در ۷۵ رشته فعال صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند و این ظرفیت عظیم، نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن این هنر-صنعت در میان مردم استان است. همچنین وجود ۳ شهر ملی صنایع‌دستی، یک روستای ملی صنایع‌دستی و ثبت یک نشان جغرافیایی، جایگاه کرمانشاه را در نقشه صنایع‌دستی کشور متمایز کرده است.

اعظمی با تأکید بر این‌که این آمارها صرفاً عدد نیستند و هرکدام به معنای یک خانواده، یک معیشت و یک هویت فرهنگی‌اند، تصریح کرد: وقتی از ۲۵ هزار هنرمند سخن می‌گوییم، در واقع از هزاران زن و مرد هنرمند، جوان و پیش‌کسوت، روستایی و شهری صحبت می‌کنیم که با دست‌های خود، میراث گذشتگان را زنده نگه داشته و آن را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح بخشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ در حوزه صنایع‌دستی، اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۳۰ نمایشگاه و بازارچه موقت صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان برگزار شده که این اقدام نقش مهمی در معرفی تولیدات هنرمندان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده داشته است.

او افزود: برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی در سلیمانیه، یک نمایشگاه ملی سراسری و رویداد بین‌المللی چوب نیز از دیگر برنامه‌های مهم استان در سال جاری بوده که زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی کرمانشاه در سطح ملی و فراملی شده است.

اعظمی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در حوزه اشتغال و تولید، گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به هنرمندان مشاغل خانگی و کارگاهی پرداخت شده است که این میزان حمایت می‌تواند در رونق تولید، توسعه کارگاه‌ها و تثبیت اشتغال هنرمندان اثرگذار باشد. همچنین نزدیک به ۴ هزار مجوز تولیدی صادر شده که این موضوع به ساماندهی و رسمیت‌بخشی بیشتر به فعالیت‌های هنرمندان کمک کرده است.

او راه‌اندازی ۲ بازارچه صنایع‌دستی را از دیگر اقدامات مهم استان برشمرد و افزود: ایجاد این بازارچه‌ها در واقع بستری برای عرضه پایدار محصولات، حمایت از هنرمندان و افزایش سهم صنایع‌دستی در اقتصاد محلی است. علاوه بر این، تفاهم‌نامه‌هایی با مجموعه‌هایی همچون شرکت پست، امور عشایری، بهزیستی و بیمه به امضا رسیده که هر یک از این همکاری‌ها می‌تواند در تکمیل زنجیره تولید، توزیع، حمایت و خدمات‌رسانی به هنرمندان مؤثر باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با بیان این‌که توسعه صنایع‌دستی بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت‌های منسجم ممکن نیست، اظهار کرد: در کنار اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های متعددی برای توسعه این حوزه در دستور کار قرار دارد که آموزش‌های تخصصی، بازاریابی، برندسازی، صادرات و بیمه هنرمندان از مهم‌ترین آن‌هاست.

او با اشاره به اهمیت آموزش، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، به‌ویژه در زمینه‌های طراحی، تولید، بسته‌بندی، فروش، استانداردسازی و بازاریابی، یکی از نیازهای جدی این حوزه است و باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا هنرمندان بتوانند علاوه بر تولید، در بازار نیز موفق عمل کنند.

اعظمی با تأکید بر نقش بازاریابی در ماندگاری صنایع‌دستی، تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی هنرمندان، دسترسی به بازار فروش مناسب است. از این‌رو توسعه بازارچه‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های استانی، ملی و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت فروش اینترنتی و ایجاد شبکه‌های توزیع از ضرورت‌های جدی این حوزه به‌شمار می‌رود.

او همچنین بر لزوم تقویت برندینگ در محصولات صنایع‌دستی استان تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم صنایع‌دستی کرمانشاه در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه شایسته‌تری پیدا کند، باید برای هر محصول هویت، بسته‌بندی، روایت و برند مشخص تعریف کنیم. برندسازی، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و می‌تواند محصولات استان را از سطح کالاهای معمولی به محصولات فرهنگی و اقتصادی متمایز ارتقا دهد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه صادرات را یکی از محورهای مهم توسعه دانست و اظهار کرد: با توجه به همجواری استان کرمانشاه با کشور عراق، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات صنایع‌دستی وجود دارد. در همین راستا، اعزام هیئت تجاری و بازرگانی صنایع‌دستی به کشور عراق در مردادماه از برنامه‌های شاخص امسال است که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر محصولات استان و ورود مؤثرتر به بازارهای منطقه‌ای باشد.

او با اشاره به این‌که برای حضور موفق در بازارهای صادراتی، تنها داشتن محصول کافی نیست، گفت: شناخت سلیقه بازار هدف، رعایت استانداردها، بسته‌بندی مناسب و معرفی درست هویت فرهنگی محصول از جمله الزامات ورود به بازارهای فرامرزی است.

اعظمی توجه به بیمه هنرمندان را از دیگر اولویت‌های جدی استان برشمرد و افزود: هنرمندان صنایع‌دستی سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی استان هستند و باید از امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی مناسب برخوردار باشند. پیگیری جدی موضوع بیمه، از مطالبات بحق هنرمندان است و باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط به نتیجه برسد.

او همچنین به واگذاری برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی به کرمانشاه اشاره کرد و گفت: از میان ۳۱ استان کشور، تنها ۱۱ استان امکان برگزاری نمایشگاه‌های ملی را دارند و امسال با توجه به عملکرد استان، این فرصت به کرمانشاه داده شده است که این موضوع مسئولیت ما را در معرفی ظرفیت‌های استان دوچندان می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان، پیش‌کسوتان، بانوان کارآفرین و همه فعالان این حوزه، تأکید کرد: صنایع‌دستی کرمانشاه فقط یک میراث فرهنگی نیست، بلکه سرمایه‌ای برای اشتغال‌زایی، هویت‌بخشی و توسعه اقتصاد خلاق است و با تداوم حمایت‌ها، می‌تواند سهم بیشتری در رونق اقتصادی و فرهنگی استان ایفا کند.

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