۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۰

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه:

کرمانشاه با بیش از ۲۵ هزار هنرمند، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه اقتصاد خلاق دارد

کرمانشاه با بیش از ۲۵ هزار هنرمند، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه اقتصاد خلاق دارد

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه با بیش از ۲۵ هزار هنرمند صنایع‌دستی ظرفیت کم‌نظیر برای توسعه اقتصاد خلاق دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،کیومرث اعظمی، روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی با اشاره به شعار امسال با عنوان «صنایع‌دستی، اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» گفت: صنایع‌دستی تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه تجلی اصالت فرهنگی، هویت تاریخی و یکی از مهم‌ترین بسترهای توسعه اقتصاد خلاق در استان و کشور است.

او با بیان این‌که کرمانشاه از استان‌های پیش‌رو در حوزه صنایع‌دستی به‌شمار می‌رود، افزود: در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار هنرمند در ۷۵ رشته فعال صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند و این ظرفیت عظیم، نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن این هنر-صنعت در میان مردم استان است. همچنین وجود ۳ شهر ملی صنایع‌دستی، یک روستای ملی صنایع‌دستی و ثبت یک نشان جغرافیایی، جایگاه کرمانشاه را در نقشه صنایع‌دستی کشور متمایز کرده است.

اعظمی با تأکید بر این‌که این آمارها صرفاً عدد نیستند و هرکدام به معنای یک خانواده، یک معیشت و یک هویت فرهنگی‌اند، تصریح کرد: وقتی از ۲۵ هزار هنرمند سخن می‌گوییم، در واقع از هزاران زن و مرد هنرمند، جوان و پیش‌کسوت، روستایی و شهری صحبت می‌کنیم که با دست‌های خود، میراث گذشتگان را زنده نگه داشته و آن را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح بخشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ در حوزه صنایع‌دستی، اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۳۰ نمایشگاه و بازارچه موقت صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان برگزار شده که این اقدام نقش مهمی در معرفی تولیدات هنرمندان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده داشته است.

او افزود: برگزاری یک نمایشگاه بین‌المللی در سلیمانیه، یک نمایشگاه ملی سراسری و رویداد بین‌المللی چوب نیز از دیگر برنامه‌های مهم استان در سال جاری بوده که زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی کرمانشاه در سطح ملی و فراملی شده است.

اعظمی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده در حوزه اشتغال و تولید، گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به هنرمندان مشاغل خانگی و کارگاهی پرداخت شده است که این میزان حمایت می‌تواند در رونق تولید، توسعه کارگاه‌ها و تثبیت اشتغال هنرمندان اثرگذار باشد. همچنین نزدیک به ۴ هزار مجوز تولیدی صادر شده که این موضوع به ساماندهی و رسمیت‌بخشی بیشتر به فعالیت‌های هنرمندان کمک کرده است.

او راه‌اندازی ۲ بازارچه صنایع‌دستی را از دیگر اقدامات مهم استان برشمرد و افزود: ایجاد این بازارچه‌ها در واقع بستری برای عرضه پایدار محصولات، حمایت از هنرمندان و افزایش سهم صنایع‌دستی در اقتصاد محلی است. علاوه بر این، تفاهم‌نامه‌هایی با مجموعه‌هایی همچون شرکت پست، امور عشایری، بهزیستی و بیمه به امضا رسیده که هر یک از این همکاری‌ها می‌تواند در تکمیل زنجیره تولید، توزیع، حمایت و خدمات‌رسانی به هنرمندان مؤثر باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با بیان این‌که توسعه صنایع‌دستی بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت‌های منسجم ممکن نیست، اظهار کرد: در کنار اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های متعددی برای توسعه این حوزه در دستور کار قرار دارد که آموزش‌های تخصصی، بازاریابی، برندسازی، صادرات و بیمه هنرمندان از مهم‌ترین آن‌هاست.

او با اشاره به اهمیت آموزش، گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، به‌ویژه در زمینه‌های طراحی، تولید، بسته‌بندی، فروش، استانداردسازی و بازاریابی، یکی از نیازهای جدی این حوزه است و باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا هنرمندان بتوانند علاوه بر تولید، در بازار نیز موفق عمل کنند.

اعظمی با تأکید بر نقش بازاریابی در ماندگاری صنایع‌دستی، تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی هنرمندان، دسترسی به بازار فروش مناسب است. از این‌رو توسعه بازارچه‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های استانی، ملی و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت فروش اینترنتی و ایجاد شبکه‌های توزیع از ضرورت‌های جدی این حوزه به‌شمار می‌رود.

او همچنین بر لزوم تقویت برندینگ در محصولات صنایع‌دستی استان تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم صنایع‌دستی کرمانشاه در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه شایسته‌تری پیدا کند، باید برای هر محصول هویت، بسته‌بندی، روایت و برند مشخص تعریف کنیم. برندسازی، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و می‌تواند محصولات استان را از سطح کالاهای معمولی به محصولات فرهنگی و اقتصادی متمایز ارتقا دهد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه صادرات را یکی از محورهای مهم توسعه دانست و اظهار کرد: با توجه به همجواری استان کرمانشاه با کشور عراق، ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه صادرات صنایع‌دستی وجود دارد. در همین راستا، اعزام هیئت تجاری و بازرگانی صنایع‌دستی به کشور عراق در مردادماه از برنامه‌های شاخص امسال است که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر محصولات استان و ورود مؤثرتر به بازارهای منطقه‌ای باشد.

او با اشاره به این‌که برای حضور موفق در بازارهای صادراتی، تنها داشتن محصول کافی نیست، گفت: شناخت سلیقه بازار هدف، رعایت استانداردها، بسته‌بندی مناسب و معرفی درست هویت فرهنگی محصول از جمله الزامات ورود به بازارهای فرامرزی است.

اعظمی توجه به بیمه هنرمندان را از دیگر اولویت‌های جدی استان برشمرد و افزود: هنرمندان صنایع‌دستی سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی استان هستند و باید از امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی مناسب برخوردار باشند. پیگیری جدی موضوع بیمه، از مطالبات بحق هنرمندان است و باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط به نتیجه برسد.

او همچنین به واگذاری برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی به کرمانشاه اشاره کرد و گفت: از میان ۳۱ استان کشور، تنها ۱۱ استان امکان برگزاری نمایشگاه‌های ملی را دارند و امسال با توجه به عملکرد استان، این فرصت به کرمانشاه داده شده است که این موضوع مسئولیت ما را در معرفی ظرفیت‌های استان دوچندان می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان، پیش‌کسوتان، بانوان کارآفرین و همه فعالان این حوزه، تأکید کرد: صنایع‌دستی کرمانشاه فقط یک میراث فرهنگی نیست، بلکه سرمایه‌ای برای اشتغال‌زایی، هویت‌بخشی و توسعه اقتصاد خلاق است و با تداوم حمایت‌ها، می‌تواند سهم بیشتری در رونق اقتصادی و فرهنگی استان ایفا کند.

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کد خبر 1405032001685
مهدی خالوندی
دبیر مهدی ارجمند

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