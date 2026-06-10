به گزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در حاشیه یکصدوبیستوهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، با جلیل مالیکوف، معاون آژانس فدرال گردشگری جمهوری آذربایجان، دیدار و گفتوگو کرد.
محسنیبندپی در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: توسعه مناسبات گردشگری میان دو کشور میتواند به تقویت روابط مردمی، افزایش تعاملات اقتصادی و گسترش همکاریهای منطقهای منجر شود.
وی با تاکید بر سیاست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در توسعه دیپلماسی گردشگری افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده خود در حوزههای گردشگری فرهنگی، سلامت، زیارت و طبیعتگردی، زمینههای جدیدی از همکاری مشترک با جمهوری آذربایجان را تعریف و اجرایی کند.
معاون گردشگری کشور همچنین تسهیل تبادلات گردشگری، توسعه همکاری میان فعالان بخشخصوصی، طراحی مسیرهای مشترک گردشگری و افزایش تبادل تجربیات تخصصی را از مهمترین محورهای همکاری میان دو کشور برشمرد.
در این دیدار، جلیل مالیکوف، معاون آژانس فدرال گردشگری جمهوری آذربایجان نیز با استقبال از گسترش همکاریهای دوجانبه، بر وجود ظرفیتهای قابل توجه برای توسعه روابط گردشگری میان تهران و باکو تاکید کرد و گفت: تقویت تعاملات مشترک در حوزه گردشگری میتواند به افزایش رفتوآمد گردشگران، توسعه همکاریهای اقتصادی و تعمیق روابط فرهنگی میان دو کشور کمک کند.
وی همچنین آمادگی جمهوری آذربایجان را برای گسترش همکاریهای مشترک، تبادل تجربیات تخصصی و تعریف برنامههای مشترک گردشگری اعلام کرد.
در این نشست، اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران از جمله روزبه کردونی، مشاور عالی وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز حضور داشتند و دو طرف درباره راهکارهای اجرایی توسعه همکاریهای گردشگری و تقویت ارتباطات نهادی میان دستگاههای متولی گردشگری دو کشور تبادل نظر کردند.
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