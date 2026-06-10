به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آیین معرفی مدیران پایگاه‌های ملی زیویه و کرفتو و پایگاه جهانی هورامان که روز سه‌شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه در هتل جهانگردی سنندج برگزار شد، فرمانداران شهرستان‌های مختلف استان با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری کردستان، خواستار توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از آثار تاریخی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود شدند.

فرماندار ویژه سقز در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی این شهرستان گفت: سقز یکی از شهرهای باستانی کشور است، اما در حوزه زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی آن‌گونه که باید اقدامات لازم انجام نشده است.

ضیاءالدین نعمانی افزود: در حوزه باستان‌شناسی و انجام کاوش‌های مورد نیاز، لازم است مجوزهای لازم صادر شود تا امکان شناسایی و حفاظت بهتر از آثار تاریخی منطقه فراهم شود.

او با تاکید بر ضرورت تامین زیرساخت‌های لازم برای ثبت جهانی زیویه، عنوان کرد: فرمانداری سقز آمادگی دارد از همه ظرفیت‌های موجود شهرستان برای فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز استفاده کند.

فرماندار ویژه سقز همچنین با اشاره به عدم موزه‌ای در شان ظرفیت‌های تاریخی این شهرستان یادآور شد: با وجود آثار ارزشمند تاریخی، هنوز امکان نگهداری و نمایش نسخه‌هایی از آثار زیویه در موزه سقز فراهم نشده است.

او از آمادگی فرمانداری برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز احداث موزه شهرستان خبر داد و افزود: ایجاد موزه استاندارد در سقز نیازمند جذب اعتبارات ملی است و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.

فرماندار سروآباد نیز با اشاره به ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان گفت: ثبت جهانی این منطقه اقدام ارزشمندی بود، اما لازم است آثار و نتایج آن در زندگی مردم منطقه نیز به شکل ملموس مشاهده شود.

فیروز عارفی، هورامان را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور دانست و افزود: همه مولفه‌های یک تمدن در این منطقه وجود دارد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌توان هورامان را به یکی از برندهای شاخص گردشگری کشور تبدیل کرد.

او با اعلام آمادگی مجموعه دولت برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای هورامان اظهار کرد: علاوه بر ثبت منظر فرهنگی هورامان، باید موضوع ثبت منظر طبیعی این منطقه نیز به صورت جدی دنبال شود.

فرماندار کامیاران هم در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری این شهرستان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اساسی به‌ویژه در روستای تاریخی پالنگان تاکید کرد.

کامیار میرزایی گفت: پالنگان و سایر جاذبه‌های گردشگری شهرستان هر ساله میزبان شمار زیادی از گردشگران هستند، اما امکانات موجود در بخش‌هایی مانند آب، برق، راه‌های دسترسی و خدمات رفاهی متناسب با حجم حضور گردشگران نیست.

او افزود: توسعه زیرساخت‌ها، زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری، فرهنگی و طبیعی شهرستان را فراهم می‌کند.

فرماندار دیواندره نیز با اشاره به اهمیت تاریخی غار کرفتو و قلعه زیویه، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه شد.

ناصح محمدخانی اظهار کرد: غار کرفتو به عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی و میراثی، متعلق به همه بشریت است و روند ثبت جهانی آن باید با جدیت دنبال شود.

او با بیان اینکه ضعف زیرساخت‌ها و کمبود آگاهی عمومی از جمله چالش‌های موجود در مسیر توسعه گردشگری منطقه است، یادآور شد: معرفی مناسب ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها است.

در پایان این مراسم، هوشنگ مهدی به عنوان مدیر پایگاه جهانی هورامان، زهرا فاتحی به عنوان مدیر پایگاه ملی کرفتو و نعمت حریری به عنوان مدیر پایگاه ملی زیویه معرفی شدند.

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