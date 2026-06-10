به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در آیین معارفه مدیران سه پایگاه ملی استان که با حضور فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، فرمانداران و شهرداران شهرستان‌های سقز، دیواندره و سروآباد و جمعی از مسئولان، فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و اصحاب رسانه در هتل جهانگردی سنندج برگزار شد، با اشاره به ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: این موفقیت حاصل همدلی و همراهی اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی، مسئولان و مردم منطقه بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه در حال حاضر موضوعات مهمی در دستور کار این مجموعه قرار دارد، افزود: بازگرداندن روند مدیریت و توسعه میراث جهانی هورامان به مسیر اصلی و توجه به مطالبات مردم منطقه از جمله برنانه‌های در اولویت این اداره‌کل در استان است.

او با بیان اینکه این منطقه در سال‌های گذشته با کاهش حمایت‌ها مواجه شده است، عنوان کرد: امیدواریم با تقویت مدیریت اجرایی و همراهی دستگاه‌های مرتبط، روند حفاظت و توسعه این میراث ارزشمند شتاب بیشتری بگیرد.

طالب‌نیا همچنین به ظرفیت‌های تاریخی استان اشاره کرد و یادآور شد: پایگاه ملی زیویه و غار تاریخی کرفتو از مهم‌ترین آثار فراملی استان هستند که در فهرست موقت ثبت جهانی قرار دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این آثار از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی کشور محسوب می‌شوند و حمایت مسئولان استانی و شهرستانی می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند ثبت جهانی آنها داشته باشد.

او با اشاره به قرار گرفتن پرونده غار کرفتو در میان ۹ پرونده اولویت‌دار کشور گفت: تلاش می‌شود با همکاری فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، روند تکمیل این پرونده در سال‌جاری به نتیجه برسد و زمینه ثبت سومین اثر جهانی استان کردستان فراهم شود.

طالب‌نیا بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیران محلی و فعالان فرهنگی تاکید کرد و افزود: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری و ارتقای جایگاه میراث‌فرهنگی استان شود.

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