به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین عبدالله‌زاده شهردار منطقه ثامن مشهدامروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه 1405، در آیین بهره‌برداری از مسیر تشرف و بازار تاریخی فرش مشهد و بهره‌برداری از ۱۷ پروژه عمرانی در منطقه ثامن اظهار کرد: امروز احیا، بازپیرایی و بازسازی بازار بزرگ فرش مشهد که در امتداد آن مسیر تشرف به حرم مطهر رضوی نیز قرار دارد و ۱۷ پروژه منطقه به مبلغ ۱۱۳۵ میلیارد تومان را بهره‌برداری کردیم.

عبدالله‌زاده با بیان اینکه برای پروژه بازار فرش ۹۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است عنوان کرد: بازار فرش مشهد بازاری قدیمی است، این بازار در ابتدا ادامه بازار سرشور بوده که در سال ۴۰ بخش عمده‌ای از آن به دلیل آتش‌سوزی تخریب و دوباره بازسازی شد که بازسازی تلفیقی از گذشته و حال آن زمان بوده است. در سال ۸۴ بازار به عنوان اثر ملی ثبت میراث و در سال ۹۷ مطالعات بازسازی بازار شروع می‌شود. در سال ۹۹ مطالعات به تایید میراث رسید و در سال ۱۴۰۰ فاز اول قرارداد بسته و بازسازی شروع شد.

شهردار منطقه ثامن مشهد افزود: در طول اجرای این پروژه فراز و نشیب‌هایی داشتیم و تأخیراتی ایجاد شده بود. تامین مالی و زنده بودن و فعالیت بازار، اجرا را با کندی همراه کرد. در سال ۱۴۰۳ از محل اوراق تامین منابع انجام شد. در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ فاز دوم را ظرف دو ماه همکاران با سه شیفته کار کردن به اتمام رساندند.











رئیس شورای شهر مشهد: احیای بازار تاریخی فرش مشهد کار پیچیده‌ای بود

هم‌چنین رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: احیای بازار تاریخی فرش یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین پروژه‌های مرمتی سال‌های اخیر در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بود و امروز این بازار با حفظ هویت تاریخی و معماری خود از نظر کیفیت، استحکام فاصله زیادی با گذشته خود دارد.

حسن موحدیان اظهار کرد: از کسبه و فعالان بازار فرش که در طول اجرای این پروژه با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی مواجه شدند، عذرخواهی می‌کنم و از صبوری و همراهی آنان قدردانی دارم.

او افزود: اجرای این پروژه کار بسیار پیچیده، دشوار، حساس و زمان‌بری بود. شاید ساده‌ترین راه برای ما تخریب کامل بازار و ساخت یک مجموعه جدید بود؛ حتی این مسیر هزینه کمتری نیز داشت، اما تصمیم مدیریت شهری بر حفظ هویت تاریخی و معماری این مجموعه و احیای آن بر اساس اصول مرمتی استوار بود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: نتیجه این رویکرد امروز پیش روی مردم قرار گرفته است؛ بازاری که ضمن حفظ اصالت تاریخی خود، از نظر زیرساخت‌ها، ایمنی، استحکام و کیفیت فضایی با گذشته قابل مقایسه نیست و می‌تواند به یکی از محورهای مهم تشرف به حرم مطهر و حضور زائران و مجاوران تبدیل شود.

موحدیان با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی شهر گفت: میراث فرهنگی تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها نیست، بلکه بخشی از هویت، تمدن و حافظه تاریخی یک شهر و مردم آن محسوب می‌شود. اگر نتوانیم از این میراث حفاظت کنیم، بخشی از ریشه‌های فرهنگی خود را از دست خواهیم داد.

او خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت شهری همواره دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه صرفاً به آینده می‌اندیشد و گذشته را نادیده می‌گیرد و نگاه دیگر تنها بر حفظ گذشته تأکید دارد. هنر مدیریت شهری ایجاد تعادل میان این دو رویکرد است؛ به گونه‌ای که هم هویت تاریخی شهر حفظ شود و هم نیازهای امروز و فردای شهروندان تأمین شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: پروژه احیای بازار تاریخی فرش نمونه‌ای موفق از این رویکرد است و نشان می‌دهد می‌توان میان توسعه شهری، خدمت‌رسانی به زائران و حفاظت از هویت تاریخی تعادل بر قرار کرد.











شهردار مشهد مقدس: برای بازسازی بناهای تاریخی توسط مردم مجوزهای رایگان می‌دهیم

هم‌چنین شهردار مشهد مقدس گفت: در موضوع احیای ساختمان‌ها و بناهای تاریخی که ارزش میراثی دارند، ما در شهرداری با همکاری میراث فرهنگی کار ویژه‌ای را انجام دادیم و مجوزهای رایگان هم برای بازسازی و هم بهره‌برداری می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا قلندرشریف امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه 1405، در آئین بهره‌برداری از مسیر تشرف و بازار تاریخی فرش مشهد، اظهار کرد: امروز پروژه بسیار فاخری را در حوزه بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ابنیه تاریخی به عنوان یک گذر تشرف و بازار فرش افتتاح کردیم.

شهردار مشهد مقدس افزود: بازار فرش ناایمن، نامناسب و باعث شرمندگی ما به عنوان بازاری تاریخی و مسیر تشرف قدیمی بود که با همت همکاران ما در شهرداری منطقه ثامن این پروژه به سرانجام رسید. ما همکاری کسبه را نیز داشتیم که برای آنها هم سخت بود، اما با این وجود همه همکاری کردند. کار دشواری توسط طراحان، مشاوران و مجریان صورت گرفته و پیمانکار آن سازمان همیاری‌ها بوده است. کار خوبی انجام شد و زمان هم برد، زیرا اقدام ویژه‌ای بود و یک بنا و مسیر تاریخی احیا شد.

شهردار مشهد مقدس بیان کرد: نکته مهم این است که در این موضوعات تاریخی باید میراث گذشتگان را به نحو مطلوبی حفظ کنیم. در منطقه ثامن غفلت کردیم و بسیاری از بناهای تاریخی و محله‌های متنوع را به فراموشی سپردیم. می‌توانستیم بسیاری از محله‌ها را بازسازی کنیم و نگه داریم که بسیاری از این مکان‌ها در میراث فرهنگی شناسایی و بازسازی شده است و تعدادی را مردم انجام دادند.

قلندرشریف گفت: در موضوع احیای ساختمان‌ها و بناهای تاریخی که ارزش میراثی دارند، ما در شهرداری با همکاری میراث فرهنگی کار ویژه‌ای را انجام دادیم و مجوزهای رایگان هم برای بازسازی و هم بهره‌برداری می‌دهیم تا هم هزینه بازسازی جبران شود و هم مشکلی برای معیشت مردم ایجاد نشود.

او ادامه داد: مردم باید در بازسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی بافت‌های تاریخی اقدام کنند، در این زمینه ما نیز مردم را تشویق می‌کنیم که این باعث شده پای کار بیایند. در زمینه بافت پیرامونی حرم، اوراق مشارکت برای اجرای کار کمک زیادی به ما می‌کند. احیای بازار فرش الگوی مناسبی در مشهد و کشور برای بازسازی بافت‌های تاریخی خواهد بود.

قلندرشریف با اشاره به حجم کل فعالیت‌های عمرانی در دوره اخیر عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حجم پروژه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند بیش از ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که همزمان با افتتاح این پروژه‌ها، به همین میزان یعنی ۷ هزار میلیارد تومان نیز پروژه‌های جدید در سطح شهر آغاز شده است. این آمار به خوبی نشان‌دهنده پویایی و نشاط عمرانی در شهر مشهد مقدس است.

شهردار مشهد مقدس با تاکید بر تداوم خدمات‌رسانی در شهر تصریح کرد: علی‌رغم تمامی مضیقه‌های مالی که شهرداری‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، در مشهد اجازه ندادیم هیچ پروژه‌ای تعطیل شود. ما خدمات خود را پررنگ‌تر از گذشته ادامه می‌دهیم و پروژه‌ها را به صورت «مسئله‌محور» دنبال می‌کنیم تا گره‌ای از مشکلات مردم باز شود. این تداوم فعالیت در شرایط اقتصادی فعلی، مصداق بارز مدیریت جهادی است.





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