۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۵

آموزش رایگان صنایع‌دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی در تجمعات خیابانی مردم برازجان

آموزش رایگان صنایع‌دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی در تجمعات خیابانی مردم برازجان

به مناسبت هفته صنایع‌دستی، برنامه‌ای با محوریت آموزش رایگان صنایع‌دستی در تجمعات خیابانی مردم برازجان و با همت صنعتگران و هنرمندان این شهر و همچنین اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آموزش رایگان صنایع‌دستی از شب گذشته سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در تجمعات میدانی شهر برازجان برگزار شد که هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی ضمن حضور در میان مردم، به معرفی هنرهای بومی و آموزش برخی از رشته‌های صنایع‌دستی پرداختند.

 این اقدام با هدف ترویج فرهنگ استفاده از صنایع‌دستی، آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیت‌های هنری منطقه و حمایت از هنرمندان محلی انجام شد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی درباره صنایع‌دستی، تشویق نسل جوان به یادگیری هنرهای سنتی و تقویت جایگاه تولیدات بومی داشته باشد.

استقبال پرشور شهروندان برازجانی از این غرفه‌های آموزشی، نشان‌دهنده علاقه عمیق مردم این دیار به حفظ سنت‌های اصیل و هنرهای دستی‌شان است.

 این رویداد تنها یک برنامه نمادین نبود، بلکه فرصتی طلایی برای برقراری ارتباط مستقیم میان هنرمندان و جامعه فراهم آورد تا با ایجاد پل‌های ارتباطی، زمینه اشتغال‌زایی و رونق بازار صنایع‌دستی منطقه بیش از پیش فراهم شود، اقدامی که انتظار می‌رود با تداوم حمایت‌های اداره شهرستان، به نقطه عطفی در شکوفایی کارگاه‌های هنری خانگی و تبدیل صنایع‌دستی به بخشی از سبد مصرفی خانواده‌های برازجانی تبدیل شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032001727
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

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