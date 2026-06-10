بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آموزش رایگان صنایعدستی از شب گذشته سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در تجمعات میدانی شهر برازجان برگزار شد که هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی ضمن حضور در میان مردم، به معرفی هنرهای بومی و آموزش برخی از رشتههای صنایعدستی پرداختند.
این اقدام با هدف ترویج فرهنگ استفاده از صنایعدستی، آشنایی بیشتر شهروندان با ظرفیتهای هنری منطقه و حمایت از هنرمندان محلی انجام شد.
برگزاری چنین برنامههایی میتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی درباره صنایعدستی، تشویق نسل جوان به یادگیری هنرهای سنتی و تقویت جایگاه تولیدات بومی داشته باشد.
استقبال پرشور شهروندان برازجانی از این غرفههای آموزشی، نشاندهنده علاقه عمیق مردم این دیار به حفظ سنتهای اصیل و هنرهای دستیشان است.
این رویداد تنها یک برنامه نمادین نبود، بلکه فرصتی طلایی برای برقراری ارتباط مستقیم میان هنرمندان و جامعه فراهم آورد تا با ایجاد پلهای ارتباطی، زمینه اشتغالزایی و رونق بازار صنایعدستی منطقه بیش از پیش فراهم شود، اقدامی که انتظار میرود با تداوم حمایتهای اداره شهرستان، به نقطه عطفی در شکوفایی کارگاههای هنری خانگی و تبدیل صنایعدستی به بخشی از سبد مصرفی خانوادههای برازجانی تبدیل شود.
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