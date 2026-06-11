شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی همزمان با روز جهانی و آغاز هفته صنایعدستی، در گفتوگو با میراث آریا ضمن تبریک این مناسبت، از تلاشهای فعالان این حوزه در حفظ و ترویج میراث فرهنگی و هنری کشور قدردانی کرد.
حسنپور با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: وزیر میراثفرهنگی وزیری متفکر، صاحب اندیشه و دارای توانمندی بالایی در حوزه سیاستگذاری و اقدام است و با نگاه راهبردی خود توانسته زمینههای مناسبی برای توسعه این سه حوزه مهم و اثرگذار فراهم کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان صنایعدستی افزود: موضوع بیمه هنرمندان صنایعدستی از مطالبات مهم این قشر است که پیگیری آن را در مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال خواهیم کرد تا دغدغههای فعالان این حوزه کاهش یابد و امنیت شغلی آنان تقویت شود.
او همچنین از آمادگی برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی خبر داد و گفت: توسعه صنایعدستی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی دارد و باید با پرداخت تسهیلات کمبهره، زمینه رشد و پایداری کسبوکارهای هنرمندان صنایعدستی فراهم شود.
حسنپور با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان کرمان در حوزههای گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی تصریح کرد: اعتقاد راسخی به توزیع عادلانه ثروت و فرصتها در این حوزهها دارم و معتقدم بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند به توسعه متوازن و پایدار استان کمک کند.
نماینده مردم کرمان در مجلسشورایاسلامی، کرمان را یکی از استانهای پیشرو کشور در حوزه گردشگری و میراثفرهنگی دانست و افزود: جایگاه برتر کرمان در برخورداری از آثار تاریخی، جاذبههای طبیعی و ظرفیتهای صنایعدستی، این استان را به یکی از مهمترین قطبهای فرهنگی و گردشگری کشور تبدیل کرده است، ظرفیتی که در کنار جایگاه قدرتمند ایران در عرصه جهانی میتواند زمینهساز توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر باشد.
او با بیان اینکه مردم ایران همواره صادقانه پای آرمانها و منافع ملی ایستادهاند، خاطرنشان کرد: مردم شریف کشورمان لایق بهترین خدمات و امکانات هستند و همه مسئولان باید با تمام توان برای ارتقا کیفیت زندگی آنان تلاش کنند.
حسنپور در بخش دیگری از این گفتوگو به توسعه زیرساختهای حملونقل اشاره و تصریح کرد: طی سالهای اخیر بخشی از پروژههای توسعه حملونقل ریلی در استان به نتیجه رسیده است و پیگیری توسعه شبکه راهآهن در سایر مناطق و بخشهای استان را نیز با جدیت دنبال میکنیم، چراکه تکمیل این زیرساختها نقش مهمی در رونق گردشگری، تسهیل جابهجایی و توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.
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