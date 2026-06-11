به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این آیین که با هدف ارج نهادن به هنرمندان، صنعتگران و پیشکسوتان عرصه هنرهای سنتی به اجرا درآمد بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی استان در راستای توسعه اقتصاد خلاق تأکید شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان در این آیین با بیان اینکه صنایعدستی تبلور هویت و اصالت یک منطقه است گفت: خوزستان نه تنها استانی با ظرفیتهای عظیم نفت، صنعت و کشاورزی بلکه گهواره تمدن است و این جایگاه فرهنگی باید در اقتصاد استان نیز نمود یابد.
جواد کاظمنسب الباجی با تأکید بر ضرورت حمایتهای هدفمند از هنرمندان، پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه صادرات در ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان را مطرح کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان افزود: اعطای تسهیلات لازم برای تقویت زنجیره تولید تا عرضه یکی از اولویتهای استان برای حمایت از صنعتگران است تا صنایعدستی خوزستان بتواند جایگاه واقعی خود را در بازارهای داخلی و خارجی پیدا کند.
همچنین مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در این مراسم با قدردانی از رویکرد حمایتی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در اولویت دادن به مسائل صنایعدستی بومی اظهار کرد: تشکیل تعاونیهای جدید و ایجاد بسترهای حمایتی برای هنرمندان و صنعتگران محلی از اقدامات مثبت و راهبردی است که پیگیر اجرای کامل آن هستیم.
محمد جوروند با تأکید بر نیاز به یک چارچوب منسجم و دائمی برای حضور صنایعدستی در بازارهای بینالمللی بیان کرد: صنایعدستی ما برای جهانی شدن نیازمند بسترسازی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان گفت: در همین راستا، پیشنهاد برگزاری نمایشگاههای تخصصی صنایعدستی در کشورهای همسایه بهویژه عراق را به عنوان یک بازار هدف استراتژیک ارائه دادهایم تا هنرمندان ما بتوانند محصولات خود را به شکلی مستقیم و مؤثر عرضه کنند.
در بخش پایانی این آیین از جمعی از پیشکسوتان پیشگام صنایعدستی خوزستان به پاس سالها تلاش در حفظ و ترویج هنرهای سنتی استان تجلیل شد. همچنین هنرمندانی که موفق به دریافت نشان «مهر اصالت ملی» صنایعدستی شدند با اهدای لوح سپاس و هدایا مورد تقدیر قرار گرفتند.
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