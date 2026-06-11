به گزارش خبرنگار میراثآریا، رضا یوسفی امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ افزود: این دوره آموزشی با هدف زنده نگاه داشتن آئینهای کهن، انتقال مفاهیم والای حماسی شاهنامه به نسل آینده و ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی طراحی شده است.
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی ادامه داد: این برنامه آموزشی با رویکرد تشویق به فرزندآوری و تقویت فرهنگ خانوادهمحور، بهصورت رایگان برگزار میشود و اولویت ثبتنام آن با فرزندان خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر است.
یوسفی تصریح کرد: این برنامه فرهنگی در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و در راستای بخشنامه ابلاغی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
او یاد آور شد: بر اساس این بخشنامه، وزارت میراث فرهنگی با هدف ارج نهادن به کانون خانواده، تسهیلات ویژهای را برای خانوادههای پرجمعیت در نظر گرفته است.
یوسفی گفت: بازدید خانوادههای دارای سه یا چهار فرزند بهصورت نیمبها و خانوادههای دارای پنج فرزند یا بیشتر بهصورت کاملاً رایگان از تمامی موزهها و اماکن فرهنگی-تاریخی تحت پوشش این وزارتخانه امکانپذیر است.
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی اظهار کرد: علاقهمندان میتوانند فرزندان خود را برای شرکت در این کارگاههای آموزشی از تاریخ اول تیرماه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در محل آرامگاه فردوسی ثبتنام کنند، این کلاسها پنجشنبهها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
یوسفی افزود: والدین گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبتنام میتوانند به دفتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در مجموعه آرامگاه فردوسی مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۵۱۳۲۶۶۳۱۰۰ تماس بگیرند.
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