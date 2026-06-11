نمایشگاه سهم من از ایران در تربت حیدریه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمیه روانخواه ،معاون صنایع دستی استان امروز پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه در آیین افتتاح این نمایشگاه که با حضور مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، جمعی از مسئولان محلی، هنرمندان و علاقه‌مندان به حوزه صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ ایرانی، معرفی ظرفیت‌های هنری و حمایت از تولیدات صنایع دستی هنرمندان منطقه برپا شده است.

او افزود: توجه به اصالت، خلاقیت و نوآوری با محوریت هویت ایرانی از مهم‌ترین شاخصه‌های این نمایشگاه به شمار می‌رود. آثار ارائه شده در این رویداد، جلوه‌ای از هنر، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی را به نمایش گذاشته و توانسته است ضمن تقویت حس تعلق و ایران‌دوستی، با استقبال چشمگیر هنرمندان، شهروندان و گردشگران مواجه شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ هنرمند فعال در رشته‌های مختلف صنایع دستی، آثار و دست‌ساخته‌های خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده‌اند. همچنین در بخش جنبی نمایشگاه، جمعی از هنرمندان هنرهای تجسمی نیز با ارائه آثار خود، بر غنای فرهنگی و هنری این رویداد افزوده‌اند.

روانخواه با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان حوزه صنایع دستی تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در راستای توسعه اشتغال و توانمندسازی هنرمندان این حوزه، در سال گذشته بیش از ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح‌های مشاغل خانگی و تبصره ۱۵ به هنرمندان صنایع دستی شهرستان تربت حیدریه اختصاص داده است.

او ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر معرفی توانمندی‌های هنرمندان بومی، زمینه توسعه بازار فروش محصولات صنایع دستی، حفظ هنرهای سنتی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و اشتغال‌زایی را در منطقه فراهم کند.

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