به گزارش خبرنگار میراث آریا ، امروز جمعه ۲۲ خرداد سید جواد موسوی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، در جریان سفر به شهرستان بجستان به همراه معاونان ادارهکل و جمعی از فعالان حوزه گردشگری، از افتتاح یک فروشگاه عرضه و فروش صنایعدستی و همچنین دفتر انجمن میراث فرهنگی روستای هدف گردشگری مزار خبر داد.
وی با اشاره به راهاندازی این فروشگاه صنایعدستی اظهار کرد: این مرکز با هدف حمایت از تولیدات بومی، توسعه بازار فروش محصولات محلی و تقویت حوزه صنایعدستی شهرستان به بهرهبرداری رسیده و زمینه عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و تولیدکنندگان محلی را فراهم میکند.
موسوی در آیین افتتاح این مرکز در روستای هدف گردشگری مزار، صنایعدستی را یکی از مهمترین ارکان اقتصاد فرهنگمحور دانست و افزود: حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه بازارهای فروش صنایعدستی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و حفظ هویت فرهنگی مناطق مختلف دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی همچنین از افتتاح دفتر انجمن میراث فرهنگی روستای مزار با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از فعالان گردشگری خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای مشارکت جوامع محلی در حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری منطقه عنوان کرد.
وی در ادامه به برگزاری نشست تخصصی و صمیمی با حضور فعالان حوزه گردشگری، هنرمندان صنایعدستی، تولیدکنندگان محلی و بهرهبرداران مشاغل خانگی در روستای مزار اشاره کرد و گفت: در این نشست مسائل، چالشها و نیازهای موجود در حوزه گردشگری، صنایعدستی و تولیدات محلی مطرح و راهکارهای توسعه این بخشها مورد بررسی قرار گرفت.
موسوی با تأکید بر نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری پایدار تصریح کرد: توانمندسازی فعالان این حوزه از مهمترین اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی خراسان رضوی است و آموزش، حمایت از کارآفرینان روستایی، توسعه بازارهای فروش و ایجاد زنجیره ارزش برای تولیدات محلی میتواند زمینه رونق اقتصادی و ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم کند.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری روستایی، بومگردی و صنایعدستی بهعنوان ابزارهای مؤثر توسعه اقتصادی تأکید کرد و از آمادگی این ادارهکل برای حمایت از فعالان این حوزه، رفع موانع موجود و تسهیل روند فعالیتهای اقتصادی و گردشگری خبر داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کسبوکارهای محلی و تقویت زیرساختهای بازاریابی و فروش محصولات بومی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغالزایی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فره
و گردشگری شهرستان بجستان خواهد داشت.
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