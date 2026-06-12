به گزارش خبرنگار میراثآریا، سازمان جهانی هواشناسی وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است که احتمال شکلگیری پدیده النینو در تابستان سال جاری به حدود ۸۰ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد احتمال دارد این وضعیت تا ماه نوامبر ادامه یابد.
کارشناسان اقلیمی معتقدند بازگشت این پدیده میتواند آغازگر دورهای از نوسانات شدید آبوهوایی در بسیاری از مناطق جهان باشد؛ وضعیتی که پیامدهای آن فراتر از حوزه محیطزیست، بر اقتصاد، گردشگری و الگوهای سفر جهانی نیز اثرگذار خواهد بود.
النینو که در اثر گرم شدن غیرعادی آبهای سطحی اقیانوس آرام استوایی شکل میگیرد، یکی از مهمترین عوامل تغییر الگوهای جوی در سطح سیاره محسوب میشود. این پدیده قادر است با برهم زدن تعادلهای اقلیمی، زمینهساز وقوع موجهای گرمای کمسابقه، خشکسالیهای گسترده، بارشهای شدید، سیلابها و افزایش توفانهای استوایی در مناطق مختلف جهان شود.
بر اساس پیشبینیهای اقلیمی، دوره ژوئن تا اوت امسال در بسیاری از نقاط جهان با دماهایی فراتر از میانگینهای بلندمدت همراه خواهد بود. از همین رو، کارشناسان معتقدند صنعت گردشگری بیش از گذشته ناگزیر خواهد بود ملاحظات اقلیمی را در برنامهریزیهای خود لحاظ کند.
در سالهای اخیر، پدیدههای حدی آبوهوایی به یکی از عوامل تعیینکننده در تصمیمگیری گردشگران تبدیل شدهاند. موجهای گرمای شدید در اروپا و آمریکای شمالی، آتشسوزیهای جنگلی در مناطق گردشگرپذیر و افزایش رخدادهای جوی غیرمنتظره موجب شده است مسافران هنگام انتخاب مقصد، زمان سفر و حتی نوع فعالیتهای گردشگری، توجه بیشتری به پیشبینیهای آبوهوایی داشته باشند.
نتایج یک نظرسنجی که میان ۶۰۰ گردشگر تفریحی آمریکایی انجام شده نشان میدهد شرایط جوی نامطمئن اکنون پس از هزینه سفر، دومین دغدغه اصلی گردشگران در زمان رزرو محسوب میشود. بیش از نیمی از شرکتکنندگان در این نظرسنجی اعلام کردهاند به دلیل نگرانی از وضعیت آبوهوا، تصمیم سفر خود را به تعویق انداخته یا تغییر دادهاند.
تحلیلگران صنعت گردشگری معتقدند در چنین شرایطی شاهد تغییر تدریجی الگوهای تقاضای سفر خواهیم بود. افزایش تمایل به مقاصد خنکتر، رشد سفر در فصلهای کمتردد، انتخاب مقاصدی با زیرساختهای مقاوم در برابر مخاطرات اقلیمی و گرایش به برنامههای سفر انعطافپذیر از جمله روندهایی است که در سالهای اخیر تقویت شده و احتمالا با بازگشت النینو شتاب بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال، افزایش نااطمینانیهای اقلیمی موجب رشد بازار خدمات بیمهای و ابزارهای نوین مدیریت ریسک در گردشگری شده است. شرکتهای فعال در حوزه سفر و گردشگری بهتدریج محصولاتی را عرضه میکنند که خسارتهای ناشی از شرایط نامطلوب آبوهوایی را پوشش میدهد؛ خدماتی که فراتر از بیمههای سنتی سفر طراحی شده و به طور مشخص بر کیفیت تجربه سفر تمرکز دارند.
برخی شرکتهای بینالمللی گردشگری و ارائهدهندگان خدمات اقامتی نیز در همکاری با مؤسسات تخصصی هواشناسی، طرحهایی را برای جبران خسارت ناشی از بارندگیهای شدید یا شرایط جوی نامناسب به اجرا گذاشتهاند.
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