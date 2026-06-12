نخستین کارگاه آموزشی گردشگری ویژه فعالان گردشگری گلمکان در شهرستان گلبهار برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیاکبر احمدزاده، سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گلبهار، امروز جمعه ۲۲ خردادماه اظهار کرد: نخستین کارگاه آموزشی گردشگری ویژه فعالان گردشگری گلمکان با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری گلمکان برگزار شد.
وی افزود: این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری، ارتقای سطح دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدماترسانی به گردشگران برگزار شد و مورد استقبال فعالان این حوزه قرار گرفت.
احمدزاده تصریح کرد: شرکتکنندگان در این کارگاه با مباحثی از جمله رفتار سازمانی در گردشگری، اصول مهماننوازی، نحوه تعامل مؤثر با گردشگران و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری آشنا شدند.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گلبهار با تأکید بر اهمیت آموزش در توسعه پایدار گردشگری گفت: برگزاری چنین دورههایی نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی گردشگران، معرفی مطلوب ظرفیتهای منطقه و تقویت زیرساختهای نرمافزاری صنعت گردشگری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری گلمکان، برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در حوزه گردشگری بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
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