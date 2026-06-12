۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۴

نخستین کارگاه آموزشی گردشگری ویژه فعالان گردشگری گلمکان در شهرستان گلبهار برگزار شد

نخستین کارگاه آموزشی گردشگری ویژه فعالان گردشگری گلمکان در شهرستان گلبهار برگزار شد

علی‌اکبر احمدزاده، سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی گردشگری ویژه فعالان گردشگری شهر و روستاهای گلمکان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و توسعه گردشگری منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اکبر احمدزاده، سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار، امروز جمعه ۲۲ خردادماه اظهار کرد: نخستین کارگاه آموزشی گردشگری ویژه فعالان گردشگری گلمکان با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری گلمکان برگزار شد.

وی افزود: این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری، ارتقای سطح دانش تخصصی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران برگزار شد و مورد استقبال فعالان این حوزه قرار گرفت.

احمدزاده تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این کارگاه با مباحثی از جمله رفتار سازمانی در گردشگری، اصول مهمان‌نوازی، نحوه تعامل مؤثر با گردشگران و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری آشنا شدند.

سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار با تأکید بر اهمیت آموزش در توسعه پایدار گردشگری گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی گردشگران، معرفی مطلوب ظرفیت‌های منطقه و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری صنعت گردشگری خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری گلمکان، برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه گردشگری به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

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کد خبر 1405032201879
سید حسین امیر کلالی
دبیر محمد آوخ

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