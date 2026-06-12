۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۷

همزمان با هفته صنایع‌دستی؛

اختصاص۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث بازارچه صنایع‌دستی تربت‌حیدریه

اختصاص۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث بازارچه صنایع‌دستی تربت‌حیدریه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی برای احداث بازارچه صنایع‌دستی در شهرستان تربت‌حیدریه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدجواد موسوی امروز جمعه 22 خردادماه در سفر به همراه معاونین اداره کل به شهرستان تربت‌حیدریه و در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی این شهرستان اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و فراهم‌سازی فضایی مناسب برای عرضه و فروش محصولات تولیدی آنان، بازارچه صنایع‌دستی در مجاورت مجموعه فرهنگی ـ تاریخی قطب‌الدین حیدر و با رعایت ضوابط و استانداردهای مربوطه احداث خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود:

مطالعات و طراحی این پروژه در حال انجام است و پس از اخذ تأییدیه‌های فنی لازم، عملیات اجرایی آن طی ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح گفت: ایجاد بازارچه صنایع‌دستی علاوه بر حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، به دلیل نزدیکی به مجموعه گردشگری قطب‌الدین حیدر، نقش مؤثری در افزایش ماندگاری گردشگران، رونق اقتصادی منطقه و معرفی و عرضه سوغات بومی شهرستان خواهد داشت.

موسوی همچنین با بیان اینکه بیش از یک هزار هنرمند در ۲۱ رشته صنایع‌دستی در شهرستان تربت‌حیدریه فعالیت دارند، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه این شهرستان در حوزه صنایع‌دستی، احداث بازارچه دائمی برای عرضه محصولات هنرمندان یک ضرورت محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405032201880
سید حسین امیر کلالی
دبیر محمد آوخ

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