به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدجواد موسوی امروز جمعه 22 خردادماه در سفر به همراه معاونین اداره کل به شهرستان تربتحیدریه و در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنایعدستی این شهرستان اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان صنایعدستی و فراهمسازی فضایی مناسب برای عرضه و فروش محصولات تولیدی آنان، بازارچه صنایعدستی در مجاورت مجموعه فرهنگی ـ تاریخی قطبالدین حیدر و با رعایت ضوابط و استانداردهای مربوطه احداث خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود:
مطالعات و طراحی این پروژه در حال انجام است و پس از اخذ تأییدیههای فنی لازم، عملیات اجرایی آن طی ماه آینده آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح گفت: ایجاد بازارچه صنایعدستی علاوه بر حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، به دلیل نزدیکی به مجموعه گردشگری قطبالدین حیدر، نقش مؤثری در افزایش ماندگاری گردشگران، رونق اقتصادی منطقه و معرفی و عرضه سوغات بومی شهرستان خواهد داشت.
موسوی همچنین با بیان اینکه بیش از یک هزار هنرمند در ۲۱ رشته صنایعدستی در شهرستان تربتحیدریه فعالیت دارند، تأکید کرد: با توجه به ظرفیتهای قابل توجه این شهرستان در حوزه صنایعدستی، احداث بازارچه دائمی برای عرضه محصولات هنرمندان یک ضرورت محسوب میشود.
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