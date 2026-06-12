۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۷

برگزاری رایگان دوره آموزشی گلیم‌بافی در روستای سریک ماهنشان همزمان با هفته صنایع‌دستی

برگزاری رایگان دوره آموزشی گلیم‌بافی در روستای سریک ماهنشان همزمان با هفته صنایع‌دستی

همزمان با فرارسیدن هفته صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، دوره آموزشی رایگان گلیم‌بافی با حضور ۲۰ نفر از بانوان علاقه‌مند در روستای سریک شهرستان ماهنشان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، نجفعلی عزیزی رئیس اداره میراث‌فرهنگی ماهنشان روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵با اعلام این خبر اظهار کرد: در این دوره آموزشی که به صورت رایگان ارائه می‌شود، بانوان روستای سریک هنر گلیم‌بافی را زیر نظر مربی بومی شهرستان یاد می‌گیرند. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان افزود: حجةالاسلام علی اکبری، امام جمعه شهرستان ماهنشان نیز به مناسبت هفته صنایع‌دستی از این کارگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند برگزاری دوره و فعالیت هنرجویان قرار گرفتند

او گفت: این بازدید نشان‌دهنده اهمیت و حمایت مسئولین از توسعه صنایع‌دستی در منطقه است. 

عزیزی گفت: این رویداد فرهنگی و هنری با هدف توانمندسازی بانوان و حفظ هنرهای اصیل ایرانی برگزار می‌شود. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ماهنشان بیان کرد: تمامی مراحل این دوره آموزشی برای شرکت‌کنندگان رایگان است و در پایان دوره به هنرجویانی که با موفقیت آن را به اتمام برسانند، گواهی معتبر اعطا خواهد شد. 

او گفت: این اقدام فرهنگی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال‌زایی برای بانوان روستای سریک، گامی مؤثر در جهت معرفی و ترویج هنر گلیم‌بافی به عنوان یکی از هنرهای سنتی و ارزشمند ایرانی محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405032201890
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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