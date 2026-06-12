به گزارش خبرنگار میراث آریا، نجفعلی عزیزی رئیس اداره میراثفرهنگی ماهنشان روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵با اعلام این خبر اظهار کرد: در این دوره آموزشی که به صورت رایگان ارائه میشود، بانوان روستای سریک هنر گلیمبافی را زیر نظر مربی بومی شهرستان یاد میگیرند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ماهنشان افزود: حجةالاسلام علی اکبری، امام جمعه شهرستان ماهنشان نیز به مناسبت هفته صنایعدستی از این کارگاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند برگزاری دوره و فعالیت هنرجویان قرار گرفتند
او گفت: این بازدید نشاندهنده اهمیت و حمایت مسئولین از توسعه صنایعدستی در منطقه است.
عزیزی گفت: این رویداد فرهنگی و هنری با هدف توانمندسازی بانوان و حفظ هنرهای اصیل ایرانی برگزار میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ماهنشان بیان کرد: تمامی مراحل این دوره آموزشی برای شرکتکنندگان رایگان است و در پایان دوره به هنرجویانی که با موفقیت آن را به اتمام برسانند، گواهی معتبر اعطا خواهد شد.
او گفت: این اقدام فرهنگی، علاوه بر ایجاد فرصتهای آموزشی و اشتغالزایی برای بانوان روستای سریک، گامی مؤثر در جهت معرفی و ترویج هنر گلیمبافی به عنوان یکی از هنرهای سنتی و ارزشمند ایرانی محسوب میشود.
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