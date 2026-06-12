۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۲

برگزاری دوره آموزشی گلیم‌بافی در شهرستان سلطانیه

برگزاری دوره آموزشی گلیم‌بافی در شهرستان سلطانیه

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سلطانیه  گفت: دوره  آموزشی  گلیم‌بافی در  بنای تاریخی چلبی اوغلو برای ۲۴ نفر از بانوان شهرستان سلطانیه در حال برگزاری است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پروانه عسگری روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در هفته صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، دوره  آموزشی گلیم‌بافی در بنای تاریخی چلبی اوغلو برای ۲۴ نفر از بانوان شهرستان سلطانیه به صورت رایگان در حال برگزاری است.  

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سلطانیه افزود: این دوره‌ با هدف توسعه و ترویج صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال و مهارت‌آموزی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه بانوان و جوانان و نیز پر کردن اوقات فراغت نسل جوان برگزار می‌شود.

او با بیان اینکه شرکت در این دوره‌ها به‌صورت رایگان است، افزود: به هنرجویانی که با موفقیت دوره را به پایان برسانند، گواهی معتبر اعطا خواهد شد.

عسگری بیان کرد: گلیم‌بافی از جمله رشته‌های کهن و ریشه‌دار صنایع‌دستی است که هم جنبه هنری و فرهنگی دارد و هم می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار، نقش مهمی در اقتصاد خانواده‌ها ایفا کند.

او گفت: طی سال دوره‌های  مختلف به صورت رایگان آموزشی با هدف توانمندسازی بانوان این شهرستان به صورت رایگان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032201893
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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