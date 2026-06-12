بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پروانه عسگری روز جمعه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در هفته صنایعدستی و هنرهای سنتی، دوره آموزشی گلیمبافی در بنای تاریخی چلبی اوغلو برای ۲۴ نفر از بانوان شهرستان سلطانیه به صورت رایگان در حال برگزاری است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سلطانیه افزود: این دوره با هدف توسعه و ترویج صنایعدستی و ایجاد اشتغال و مهارتآموزی اقشار مختلف جامعه بهویژه بانوان و جوانان و نیز پر کردن اوقات فراغت نسل جوان برگزار میشود.
او با بیان اینکه شرکت در این دورهها بهصورت رایگان است، افزود: به هنرجویانی که با موفقیت دوره را به پایان برسانند، گواهی معتبر اعطا خواهد شد.
عسگری بیان کرد: گلیمبافی از جمله رشتههای کهن و ریشهدار صنایعدستی است که هم جنبه هنری و فرهنگی دارد و هم میتواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار، نقش مهمی در اقتصاد خانوادهها ایفا کند.
او گفت: طی سال دورههای مختلف به صورت رایگان آموزشی با هدف توانمندسازی بانوان این شهرستان به صورت رایگان برگزار میشود.
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