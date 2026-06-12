معرفی برگزیدگان مرحله استانی جشنواره طعم امید ۶ در فارس

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد، پنجشنبه 21 خرداد ماه 1405با ابراز خرسندی از سطح کیفی بالای رقابت‌های استانی گفت: مرحله منطقه‌ای این جشنواره روز دوشنبه ۲۵ خردادماه به میزبانی شهر صدرا برگزار خواهد شد. در این دور از مسابقات، منتخبین غیور استان فارس در رقابتی فشرده به مصاف نمایندگان استان‌های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد می‌روند تا چهره‌های برتر برای صعود به مرحله کشوری شناخته شوند.

معاون گردشگری استان فارس افزود: هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه‌های گردشگری و هنرهای بومی دانست و افزود: حضور نمایندگان چهار استان در شهر صدرا، بستر مناسبی برای تقویت تعاملات فرهنگی و اشتراک‌گذاری الگوهای موفق در زنجیره ارزش گردشگری جنوب کشور فراهم می‌آورد.

در آئین معرفی برگزیدگان مرحله استانی، هیئت داوران پس از ارزیابی‌های تخصصی، سفیران اراده استان فارس را معرفی کردند. در بخش جسمی – حرکتی، سارا روستا با کسب بالاترین امتیاز به عنوان نفر برتر برگزیده شد. همچنین در بخش نابینایان، فاطمه همایونی، عنوان برگزیده این مرحله را از آن خود کرد. همچنین در بخش سندروم داون حسین زارع حقیقی عنوان برگزیده معرفی و به مرحله بعد راه یافتند.

هیئت داوران همچنین با اهدای جایزه ششایسته تقدیر، از تلاش‌های هنرمندانه سکینه ایوبی در بخش جسمی حرکتی و صغری دهقان» در بخش سندروم داون تقدیر کرد.

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