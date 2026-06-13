به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی شنبه ۲۳ خرداد۱۴۰۵ گفت: به منظور پاسداشت روز جهانی صنایع‌دستی، تندیسی ویژه با همت و تلاش کارشناسان و همکاران معاونت صنایع‌دستی طراحی و تولید شد.

معاون صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه این تندیس با بهره‌گیری از هویت و جنس صنایع‌دستی و با استفاده از المان‌ها و تکنیک‌های هنرهای سنتی ساخته شده است، افزود: در طراحی این اثر، از محصول ارزشمند جاجیم سنتی مازندران، معروف به جاجیم آلاشت، استفاده شده و پلاکی حاوی مشخصات و مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی نیز بر روی آن نصب شده است.

او با اشاره به اینکه این تندیس نمادی از اصالت، خلاقیت و ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان به شمار می‌رود؛ یادآور شد: در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی، این تندیس به هنرمندان دارای مهر اصالت سال ۱۴۰۴، مدیران بانک‌ها، مسئولان حوزه تسهیلات، نمایندگان بنیادهای برکت و علوی استان و همچنین برگزیدگان و فعالان شاخص این حوزه اهدا شد و به عنوان یادگاری ارزشمند در اختیار آنان قرار گرفت.

شعبانی خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ارج نهادن به تلاش‌های هنرمندان صنایع‌دستی و قدردانی از حمایت‌کنندگان و همراهان این حوزه فرهنگی و اقتصادی انجام شد.

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