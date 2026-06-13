میثم سرخپر، فعال حوزه صنایعدستی، جمعه ۲۲ خردهد۱۴۰۵ در آیین افتتاح کارگاه تولیدی خراطی چوب در شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار میراثآریا، اظهار کرد: حدود پنج سال است که در حوزه صنایعدستی فعالیت میکنیم. اگرچه رشته تحصیلی و تخصص اولیه ما در این زمینه نبوده، اما با کمک دوستان، ارتباطات کاری و تجربه عملی توانستهایم این صنعت را بهخوبی فرا بگیریم و امروز بهصورت حرفهای در بازار فعالیت داشته باشیم.
او افزود: در حوزه صنایعدستی، محصولات متنوع و جذابی وجود دارد و بازار نیز ظرفیت مناسبی برای این تولیدات دارد، اما فرآیند تولید با چالشهایی همراه است. تأمین دشوار و پرهزینه مواد اولیه و همچنین نیاز به استادکاران ماهر از مهمترین موانع توسعه این صنعت به شمار میرود که باعث شده افراد کمتری وارد این حوزه شوند.
سرخپر با اشاره به ظرفیتهای این مجموعه گفت: در فضایی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع فعالیت میکنیم و از تجهیزات مختلفی شامل دستگاههای پیشرفته خراطی، دستگاههای دستی و خشککن صنعتی بهره میبریم. همچنین تولید انواع محصولات صنایعدستی در این کارگاه انجام میشود.
این فعال و هنرمند صنایعدستی ادامه داد: در حال حاضر ۵ نفر بهصورت ثابت و ۳ تا ۴ نفر نیز بهصورت مقطعی با مجموعه همکاری دارند. تاکنون حدود ۵ تا ۵/۵ میلیارد تومان در این حوزه سرمایهگذاری کردهایم و از روند فعالیت و نتایج حاصل از آن رضایت داریم.
او با بیان انتظارات خود از مجموعه صنایعدستی و میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: انتظار داریم شرایط تأمین مواد اولیه، بهویژه چوبهای جنگلی، تسهیل شود. ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و مجموعه جنگلبانی میتواند نقش واسطهها و دلالان را کاهش دهد و زمینه دسترسی بهتر تولیدکنندگان به مواد اولیه را فراهم کند؛ اقدامی که در نهایت به افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمامشده برای مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
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