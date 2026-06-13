نشاط اجتماعی محرک اصلی رونق گردشگری اصفهان است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داود آبیان امروز ۲۳ خردادماه، گفت: این رویداد که باهدف ترویج فرهنگ سفر مسئولانه و ایجاد نشاط اجتماعی طراحیشده بود، با استقبال گسترده و کمنظیر مردم اصفهان و گردشگران مواجه شد و توانست پویایی خاصی به کالبد تاریخی شهر ببخشد.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به جزئیات این تجمع بزرگ، ادامه داد: در این رویداد شاهد حضور بیش از ۵۰۰ دستگاه خودروی کلاسیک و آنتیک و بالغبر ۷۰۰ دستگاه موتورسیکلت در کنار مجموعهای از کمپرها، کاروانینگها و خودروهای آفرود بودیم. این حجم از مشارکت بخش خصوصی و مجموعهداران، نشاندهنده ظرفیت بالای اصفهان در میزبانی از رویدادهای تخصصی گردشگری است.
آبیان افزود: رویکرد اصلی ما در این رویداد، فراتر از یک نمایش خیابانی بود؛ ما به دنبال پیوند میان نوستالژی (خودروهای کلاسیک) و آموزشهای زیستمحیطی بودیم. شعار "سفر مسئولانه و طبیعت پایدار" در جایجای این رویداد به چشم میخورد و تلاش کردیم پیامهایی همچون کاهش ردپای کربن و حفاظت از منابع آبی را در قالب یک فعالیت تفریحی به شهروندان منتقل کنیم.
او با تأکید بر استمرار اینگونه برنامهها تصریح کرد: مطابق باسیاستهای ابلاغی مقام عالی استان و تأکید بر خروجیمحور بودن جلسات، این رویدادها با فواصل زمانی منظم ادامه خواهد یافت. ما معتقدیم برای تحریک مقصد گردشگری اصفهان و ارتقای تجربه سفر، باید از تمامی ابزارها ازجمله گردشگری رویدادمحور و گردشگری خوراک بهره ببریم.
گفتنی است رویداد «پدال و خاطره» در روز جمعه ۲۲ خردادماه، با مشارکت فعال کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و بخش خصوصی در محور چهارباغ عباسی برگزار شد و توانست فضای متفاوتی از شورونشاط اجتماعی را در قلب تاریخی اصفهان رقم بزند.
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