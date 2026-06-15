برگزاری نشست توجیهی متقاضیان صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جلسه توجیهی و آشنایی با متقاضیان صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی، چهار مدیر و مدیر فنی معرفی شده و طرحها، برنامهها و اهداف خود را برای ورود به عرصه خدمات گردشگری و مسافرتی ارائه کردند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: در ادامه این نشست، ضوابط و مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی توسط معاونت گردشگری و رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تشریح شد تا متقاضیان با الزامات قانونی، مسئولیتها و فرآیندهای اجرایی این حوزه آشنایی اولیه پیدا کنند.
او تأکید کرد: توسعه و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان مستلزم حضور فعال، آگاهانه و قانونمند سرمایهگذاران و فعالان این بخش است و برگزاری چنین نشستهایی نقش مؤثری در هدایت و توانمندسازی متقاضیان خواهد داشت.
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