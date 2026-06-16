به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آزمون مصاحبه تخصصی متقاضیان ارتقای کارت راهنمای گردشگری به سطح بین‌المللی با حضور راهنمایان گردشگری در ۲ گرایش فرهنگی و طبیعت‌گردی برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در این مصاحبه، شرکت‌کنندگان ضمن ارائه توانمندی‌های تخصصی خود در حوزه فنون راهنمایی گردشگران، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خود را برای فعالیت در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

او تصریح کرد: بخشی از این ارزیابی به سنجش توانایی راهنمایان در ارائه مطالب تخصصی به زبان‌های خارجی اختصاص داشت و تعدادی از متقاضیان، مباحث و فنون راهنمایی گردشگری را به زبان‌های انگلیسی و آلمانی ارائه کردند.

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