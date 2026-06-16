به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام امروز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای ارتقای سطح تعاملات بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلانتری در حفاظت از میراث‌فرهنگی، نشستی صمیمی و سازنده با رئیس کلانتری شهرستان فراهان روز گذشته برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فراهان افزود: در این نشست، راهکارهای افزایش همکاری و هماهنگی برای صیانت هرچه بهتر از محوطه تاریخی تپه زلف‌آباد و دستکند تاریخی شهر خنجین مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم استمرار گشت‌های نظارتی و مقابله با هرگونه تعرض به آثار تاریخی تأکید شد.

او با قدردانی از همراهی و حمایت‌های کلانتری شهرستان اظهار کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی وظیفه‌ای ملی و همگانی است و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی منطقه برای نسل‌های آینده خواهد داشت.



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