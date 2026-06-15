به گزارش خبرنگارمیراث آریا ، بهزاد مریدی امروز ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵در این دیدار، اقلید را سرزمینی با ظرفیتهای بیشمار توصیف کرد و گفت: اقلید با داشتن آثاری چون کتیبه پهلوی تنگ براق و جاذبههای طبیعی منحصربهفرد، شایسته توجهی مضاعف است. یکی از اولویتهای اصلی ما، ساماندهی و توجه ویژه به قدمگاه امام رضا (ع) است. این نقطه نه تنها یک اثر تاریخی، بلکه یکی از ایستگاههای مهم جاده ولایت است که باید با زیرساختهای مناسب به قطب گردشگری مذهبی شمال استان تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با تأکید بر لزوم خروج از نگاه دولتی صرف، تصریح کرد: اداره کل آمادگی کامل دارد تا از طرحهای گردشگری و هنرمندان منطقه حمایت کند، اما کلید جهش اقلید، ورود جدی بخش خصوصی و سرمایهگذاران به این حوزه است. ما بستههای حمایتی و تسهیلاتی ویژهای را برای کسانی که در زیرساختهای گردشگری اقلید سرمایهگذاری کنند، در نظر گرفتهایم.
در ادامه این دیدار، مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از رویکرد جدید اداره کل، خواستار نگاه حمایتی ویژه به قطبهای تولیدی منطقه شد و اظهار کرد: اقلید نباید در بنبست گردشگری بماند؛ این شهرستان باید به صورت رسمی در محورهای اصلی تورهای گردشگری استان تعریف شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی بهطور خاص به پتانسیلهای منطقه حسنآباد اشاره کرد و افزود: حسنآباد اقلید که به عنوان شهر ملی قالیبافی نامگذاری شد، نیازمند حمایتهای جدی در بخش آموزش، برندینگ و ایجاد بازارهای فروش برای هنرمندان است. انتظار داریم میراثفرهنگی با نگاهی حمایتی، این هنر اصیل را به یک چرخه اقتصادی پایدار برای مردم منطقه تبدیل کند.
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