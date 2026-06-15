به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی فاطمی در مراسم اختتامیه جشنواره طعم امید ۶ که ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور برگزیدگان مراحل استانی استان‌های فارس، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در شهر صدرا برگزار شد، با اشاره به دو رویکرد اصلی این جشنواره اظهار کرد: معرفی خوراک‌های ایرانی به عنوان یک جاذبه مغفول‌مانده و همچنین ارتقای دسترس‌پذیری اماکن گردشگری برای افراد دارای معلولیت، دو اولویت اساسی ماست که در قالب میزهای تخصصی با مشارکت فعال بخش خصوصی و تشکل‌ها دنبال می‌شود.

مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی با ارائه پیشنهادی به مدیریت شهری و استانی فارس تأکید کرد: ما به دنبال تحقق مفهوم شهر گردشگری دسترس‌پذیر هستیم که گامی فراتر از مناسب‌سازی شهری است. در این طرح، یک محور کامل گردشگری شامل تمامی تأسیسات، مغازه‌ها و مسیرهای پیاده برای معلولان استانداردسازی می‌شود.

فاطمی ادامه داد : از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، شهردار محترم شیراز و استانداری فارس تقاضا دارم با همکاری ستاد مناسب‌سازی، شرایطی را فراهم کنند تا شیراز پس از توقفی که در این مسیر داشت، به عنوان سومین شهر ایران در این حوزه معرفی شود.

او با تمجید از نقش پررنگ متخصصان فارسی در میزهای تخصصی خوراک و دمنوش کشور، افزود: بسیاری از پیشرانان حوزه خوراک در ایران، از چهره‌های شاخص استان فارس هستند. در حال حاضر جشنواره نوادار در ارمنستان با حضور پررنگ فعالان این استان در حال برگزاری است و پیشنهاد مشخص ما این است که رویداد برگشت این جشنواره بین‌المللی، به میزبانی شهر شیراز یا صدرا برگزار شود.

مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی در پایان با قدردانی از حضور رؤسای جوامع حرفه‌ای از جمله جامعه هتلداران و تشکل‌های معلولان، خاطرنشان کرد: هدف ما در میزهای گردشگری، واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است. حضور تیم‌های تخصصی در حوزه خوراک‌های ملل و ایرانی و همچنین تشکل‌های حوزه معلولان در این جشنواره، نشان‌دهنده مسیر درست ما در مردمی‌سازی گردشگری است.

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