طعم امید به لیگ جهانی آشپزی معلولان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا دژبد امروز ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ در این مراسم با تأکید بر اصلاح واژگان و نگرشها نسبت به توانمندی معلولان، گفت: ایده اولیه این مسابقات در سال ۱۴۰۳ شکل گرفت و اکنون در ششمین منطقه شاهد برگزاری موفق آن هستیم. حضور این عزیزان و مدیریت رفتوآمدهایشان علیرغم سختیها، نشان از ارادهای بزرگ دارد که باید در سطح ملی و جهانی دیده شود.
رئیس کنسرسیوم گردشگری خوراک ایران و عضو شورای راهبری فائوبا اشاره به پایان رقابتهای منطقه جنوب، تصریح کرد: با اتمام مسابقات در سایر مناطق و مرکز، برترینهای این دوره به مسابقات نهایی راه خواهند یافت که انشاءالله به صورت یک المپیاد کشوری و در تراز استانداردهای بالا برگزار خواهد شد تا قهرمانان واقعی آشپزی ایران معرفی شوند.
دژبد به خلأ موجود در رقابتهای جهانی این حوزه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر لیگ جهانی منظمی برای رقابت آشپزی افراد دارای معلولیت نداریم. پیشنهاد ما این است که با همکاری وزارت میراثفرهنگی، تفاهمنامهای با کشورهای همجوار از جمله ارمنستان منعقد کنیم تا برترینهای کشوری ما بتوانند در قالب یک لیگ بینالمللی با رقبای خارجی به رقابت بپردازند و توانمندی ایرانی را به دنیا نشان دهند.
او در پایان از داوران تخصصی این دوره و همچنین تیمهای اجرایی در استانهای فارس، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.
رئیس کنسرسیوم گردشگری خوراک ایران و عضو شورای راهبری فائو بهطور ویژه از زحمات زاهدیاننژاد معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی استان فارس و تیم روابط عمومی و پشتیبانی برای میزبانی شایسته در شهر صدرا سپاسگزاری کرد.
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