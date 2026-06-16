به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا اسماعیلی گفت: به مناسبت هفته صنایعدستی، نمایشگاه «۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار» در شهرستان میامی با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان میامی در حال برگزاری است.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی افزود: این نمایشگاه تا ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۰ صبح، در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی میزبان هنردوستان و علاقهمندان به صنایعدستی خواهد بود.
او با اشاره به اهمیت برگزاری اینگونه رویدادها در معرفی ظرفیتهای بومی شهرستان میامی اظهار کرد: برپایی نمایشگاههای صنایعدستی، فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم آثار هنرمندان، حمایت از تولیدکنندگان محلی و آشنایی بیشتر مردم با هنرهای سنتی منطقه فراهم میکند.
اسماعیلی بیان کرد: این نمایشگاه میتواند زمینهساز رونق اقتصادی برای هنرمندان و صنعتگران شهرستان باشد و در عین حال نقش مهمی در ترویج فرهنگ استفاده از محصولات اصیل ایرانی و حفظ میراث ارزشمند صنایعدستی ایفا کند.
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