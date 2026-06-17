به گزارش خبرنگار میراثآریا، ارائه دهنده دومین تریبون کارشناسان میراثفرهنگی که روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ همزمان بصورت حضوری و برخط در سالن پارسه پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و در فضای اسکای روم برگزار میشود، نازنین نورینژادی است.
نوری نژادی، در این نشست علاوه بر ریشهیابی، به بیان تاریخچه و تشابه و تفاوت ظاهری و ساختاری ساز عود و بربت (بربط)، در حضور بیاض امیرعطایی و سید محمد طباطبایی ناقدین این نشست، علیرضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردیسازی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و مدعوین خواهد پرداخت.
علاقمندان میتوانند از طریق لینک https://skyroom.online/ch/richt/dtp در این برنامه شرکت کنند.
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