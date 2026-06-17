به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی بویری امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت جایگاه صنایعدستی در معرفی فرهنگ، هنر و تاریخ منطقه گفت: با توجه به نقش کلیدی آموزش، توسعه و ترویج صنایعدستی و لزوم استانداردسازی شیوه عرضه محصولات هنرمندان شهرستان شوش، سالن جانبی موزه شوش به عنوان فضایی نمایشگاهی برای ارائه شایسته صنایعدستی اختصاص یافته است.
مدیر پایگاه میراث جهانی شوش در ادامه با تشریح ضرورتهای اجرایی این عملیات افزود: با توجه به فرسودگی بنا و براساس بررسیهای کارشناسی صورتگرفته، برای ایجاد فضای استاندارد نمایشگاهی، پیشگیری از حوادث احتمالی و جلوگیری از گسترش آسیبهای ساختمانی، اجرای عملیات حفاظت اضطراری و ساماندهی این بنا در دستور کار قرار گرفت.
او در خصوص جزئیات این اقدامات عمرانی بیان کرد: عملیات مرمتی شامل اصلاح و بهینهسازی سیستم برق ساختمان، دفع رطوبت دیوارها، سفیدکاری و انجام عملیات بهینهسازی عمرانی با هدف ایجاد فضایی ایمن و استاندارد در دست اقدام است.
بویری خاطرنشان کرد: این فضای نمایشگاهی بهمنظور انجام عملیات مذکور بهصورت موقت تعطیل است و پس از پایان مراحل ساماندهی و مرمت، هنرمندان و صنعتگران با مناسبسازی محل استقرار در فضایی مناسب با نوع فعالیتهای خود مشغول به فعالیت خواهند بود.
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