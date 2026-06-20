به گزارش خبرنگار میراث آریا ، سجاد عالیخانی عصر چهارشنبه ۲۷ خردادماه در ادامه برنامههای هفته جهانی صنایعدستی، به همراه کارشناسان حوزه آموزش از بخشهای مختلف مرکز فرهنگی- هنری کانون ادب خرمآباد بازدید کرد.
او در حاشیه بازدید از کارگاه تخصصی صنایعدستی ویژه کودکان، با اشاره به نقش آموزش در صیانت از میراث فرهنگی اظهار کرد: آموزش هنر به کودکان تنها انتقال یک مهارت نیست، بلکه کاشتن بذر هویت، فرهنگ و اصالت در جان نسل آینده است. برگزاری چنین دورههایی نقش مهمی در حفظ و انتقال بیننسلی هنرهای سنتی دارد.
معاون صنایعدستی لرستان با ابراز خرسندی از استقبال و مشارکت کودکان در این برنامهها، افزود: ذوق، خلاقیت و علاقهمندی کودکان به هنرهای دستی، نویدبخش آیندهای روشن برای صنایعدستی و هنرهای سنتی استان است.
عالیخانی همچنین در بازدید از کارگاههای تولیدی این مجموعه، حضور هنرمندان جوان و خلاق را از ظرفیتهای ارزشمند حوزه صنایعدستی استان برشمرد و گفت: کانون ادب یکی از مجموعههای موفق فرهنگی است که توانسته با ایجاد فضای همافزایی میان هنرمندان، الگویی مناسب از شکلگیری خوشههای تولیدی خرد در بستر فعالیتهای فرهنگی ارائه دهد.
او پس از استماع گزارشهای آقای کرمی، مدیر مجموعه کانون ادب، درباره برنامههای توسعهای و چالشهای موجود، بر حمایت معاونت صنایعدستی از مراکز فعال در حوزه آموزش و تولید تأکید کرد و افزود: تلاش ما بر این است که با شناسایی و حمایت از ظرفیتهای مردمی و خودجوش، زمینه استانداردسازی آموزشها و همچنین اتصال کارگاههای تولیدی به زنجیره فروش، بازارهای هدف و نمایشگاههای استانی و ملی را فراهم کنیم.
معاون صنایعدستی لرستان در پایان، فعالیتهای کانون ادب را نمونهای موفق از تحقق عدالت در آموزش هنر دانست و از تلاشهای مدیریت، مربیان و هنرمندان این مجموعه در مسیر ترویج صنایعدستی، توانمندسازی هنرمندان و ایجاد اشتغال هنرمحور قدردانی کرد.
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