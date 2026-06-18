به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان به همراه سجاد عالیخانی معاون صنایع‌دستی و محسن سلاحورزی مسئول روابط عمومی اداره‌کل، به دعوت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در دفتر این خبرگزاری در خرم‌آباد حضور یافتند و با مدیر این رسانه دیدار و گفت‌وگو کردند.

رسانه‌ها؛ بازوی مؤثر معرفی ظرفیت‌های استان

حسن‌پور در این دیدار ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، از تلاش‌ها و خدمات خبرگزاری ایرنا در انعکاس اخبار، اطلاع‌رسانی شفاف و پوشش به‌موقع رویدادهای استان قدردانی کرد.

او با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی و معرفی ظرفیت‌های استان اظهار کرد: رسانه‌های حرفه‌ای و معتبر نقش مؤثری در تبیین دستاوردها، معرفی جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی دارند و می‌توانند در مسیر توسعه استان تأثیرگذار باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان همچنین بر گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و تعامل مستمر با خبرگزاری ایرنا در راستای انعکاس فعالیت‌ها، برنامه‌ها و ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد.

بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ مجوز فعالیت در حوزه صنایع‌دستی

در ادامه این نشست، سجاد عالیخانی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با تشریح مهم‌ترین دستاوردها و برنامه‌های این حوزه، صنایع‌دستی را یکی از ارکان مهم اقتصاد هویت‌بنیان استان دانست.

سجاد عالیخانی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ مجوز فعالیت برای هنرمندان و صنعتگران در ۹۰ رشته صنایع‌دستی در لرستان صادر شده که این ظرفیت ارزشمند، علاوه بر حفظ و احیای هنرهای سنتی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، توسعه کسب‌وکارهای محلی و رونق اقتصادی استان ایفا می‌کند.

افتخارات ملی و بین‌المللی هنرمندان لرستان

او با اشاره به موفقیت‌های هنرمندان استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افزود: کسب ۹۷ نشان ملی مرغوبیت و ۸ نشان بین‌المللی یونسکو، بیانگر کیفیت، اصالت و توانمندی آثار تولیدی هنرمندان لرستانی است و زمینه مناسبی برای حضور پررنگ‌تر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کرده است.

عالیخانی همچنین از راه‌اندازی دو مرکز تخصصی شامل خانه ورشوسازی و خانه چوب خبر داد و گفت: این مراکز با هدف صیانت از مهارت‌های سنتی، انتقال دانش بومی به نسل جوان و توسعه آموزش‌های تخصصی ایجاد شده‌اند.

توسعه بازار و تکمیل زنجیره ارزش؛ اولویت برنامه‌های آینده

معاون صنایع‌دستی لرستان توسعه بازارهای فروش، تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی، حمایت از صنایع خلاق و تسهیل مسیر صادرات محصولات هنری را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی این معاونت عنوان کرد و افزود: رویکرد ما در برنامه‌های آینده، تقویت ارتباط میان هنر، اقتصاد و بازار است تا ضمن پایداری معیشت هنرمندان، جایگاه صنایع‌دستی لرستان در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا یابد.

او در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان، تعامل با خبرگزاری‌ها به‌ویژه ایرنا را فرصتی مؤثر برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان لرستان و تقویت برند صنایع‌دستی استان دانست.

تأکید بر همکاری‌های رسانه‌ای

در پایان این دیدار، طرفین درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی مؤثر و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

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