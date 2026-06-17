به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی طلوعی بیان کرد: تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان استانداری تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و شهرداری‌های شهرهای تاریخی دماوند و ورامین در راستای اجرای ماده ۳ قانون حمایت از مرمت بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب ۱۸ تیر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی منعقد شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران افزود: این اداره کل با هدف تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی استان تهران، تلاش دارد ضمن مستندنگاری و حفاظت از عناصر و اجزای کالبدی دارای غنای معماری و شهرسازی سنتی، زمینه الگوبرداری از این ویژگی‌های ارزشمند را در کنترل توسعه‌های بی‌رویه شهری فراهم کند و بسترهای لازم برای توسعه پایدار شهرها را بر پایه تقویت ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی درون‌بافتی ایجاد کند.

او اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در تهیه، راهبری و تصویب طرح‌های مطالعات بافت تاریخی از اقدامات مهم و تأثیرگذار در حفاظت از هویت تاریخی شهرها است. این همکاری موجب کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های مختلف و افزایش همگرایی در تهیه طرح‌هایی خواهد شد که ضمن رعایت اصول و ضوابط حاکم بر بافت‌ها و بناهای تاریخی، با مقررات و ضوابط فرادست نیز هماهنگ باشند.

طلوعی گفت: ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جغرافیایی محدوده‌های تاریخی، تهیه سند راهبردی حفاظت و احیای بافت تاریخی، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای طرح‌ها، مرمت بناهای تاریخی و فضاهای ارزشمند شهری، اجرای طرح‌های موضعی و تأمین خدمات عمومی و زیرساخت‌ها و همچنین فراهم‌سازی زمینه مشارکت ساکنان و ذی‌نفعان از مهم‌ترین محورهای همکاری در این تفاهم‌نامه است.

او افزود: بافت تاریخی شهر دماوند به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد تاریخی به شماره ۵۶ و در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. همچنین بافت تاریخی ورامین با برخورداری از پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی، مجموعه‌ای از بناهای ارزشمند و ثبت‌شده ملی را در خود جای داده که مسجد جامع و برج علاءالدوله از شاخص‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند.

مراسم تبادل این تفاهم‌نامه روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در پایان جلسه کمیسیون ماده پنج استان تهران در سالن جلسات استانداری تهران و با حضور معاون فنی و عمرانی استانداری تهران، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهرداران ورامین و دماوند برگزار شد.

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