به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی، اظهار کرد: آیین بیل‌زنی خوسف یکی از شاخص‌ترین و باشکوه‌ترین آیین‌های عاشورایی کشور است که با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال، هرساله در عصر روز عاشورا با حضور گسترده مردم، عزاداران حسینی و گردشگران مذهبی برگزار می‌شود و جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت مردم این دیار به حضرت سیدالشهدا(ع) را به نمایش می‌گذارد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: این آیین که نسل به نسل در میان مردم خوسف حفظ و منتقل شده است، بازآفرینی حضور طایفه بنی‌اسد در صحرای کربلا برای تدفین پیکر مطهر شهدای عاشورا به شمار می‌رود و از مهم‌ترین میراث‌های معنوی شهرستان خوسف محسوب می‌شود.

او با اشاره به نحوه برگزاری این مراسم گفت: در آیین بیل‌زنی، از ۲ هیئت اصلی شهر چهار دسته ۱۵ نفره تشکیل می‌شود و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن بیل، به صورت دایره‌ای و هماهنگ حرکت می‌کنند. عزاداران در حین حرکت با بلند کردن بیل‌ها به سمت آسمان، برخورد دادن تیغه بیل‌ها به یکدیگر و سردادن ذکر «حیدر علی»، صحنه‌ای باشکوه و معنوی را خلق می‌کنند که هر بیننده‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صالحی تصریح کرد: مردم خوسف بر این باورند که برگزاری این آیین در عصر عاشورا موجب برکت و افزایش محصولات کشاورزی در سال پیش‌رو می‌شود و به همین دلیل این مراسم علاوه بر جنبه مذهبی، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ، اعتقادات و سبک زندگی مردم منطقه دارد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: آیین سنتی بیل‌زنی خوسف به دلیل ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی خود در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ با شماره ۵۰۸ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده و همچنین با شماره ۲۰۲۰۹۳۶۹ در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران جای گرفته است.

او ادامه داد: ثبت ملی این آیین زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان خوسف را فراهم کرده و هرساله جمع زیادی از علاقه‌مندان به آیین‌های عاشورایی، پژوهشگران و گردشگران فرهنگی را به این شهرستان می‌کشاند.

صالحی در پایان از عاشقان اهل‌بیت(ع)، هیئت‌های مذهبی، گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورایی دعوت کرد تا با حضور در خوسف و شرکت در این آیین کهن و ۳۰۰ ساله، از نزدیک شاهد یکی از ماندگارترین، اصیل‌ترین و باشکوه‌ترین مراسم‌های مذهبی شرق کشور باشند.

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