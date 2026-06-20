بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیروس ادیب ۳۰ خردادماه در بازدید از واحد بومگردی چیکان که در روستای هدف گردشگری چشمهخانی بخش گواور واقع شده است، ضمن بررسی وضعیت خدماترسانی به مسافران، از نقش کلیدی اقامتگاههای بومگردی در حفظ هویت و فرهنگ بومی منطقه سخن گفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گیلانغرب در این بازدید با بیان اینکه بخش گواور از ظرفیتهای طبیعی و تاریخی کمنظیری برخوردار است، اظهار کرد: ایجاد واحدهای اقامتی بومگردی همچون مجموعه چیکان، علاوه بر فراهم آوردن فضایی جذاب و اصیل برای گردشگران، زمینه مناسب برای معرفی صنایعدستی، غذاهای محلی و آیینهای سنتی مردمان این منطقه فراهم میکند.
او افزود: توسعه گردشگری در روستاهای شهرستان، بهویژه در بخش گواور، یکی از اولویتهای اصلی اداره میراثفرهنگی است.
ادیب ادامه داد: با توجه به استقبال گردشگران از فضاهای سنتی و تجربه زندگی در روستا، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه میتواند به ماندگاری بیشتر مسافران و در نتیجه افزایش درآمدهای پایدار برای جوامع محلی منجر شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی گیلانغرب در پایان تصریح کرد: این اداره آمادگی کامل دارد تا با تسهیل در صدور مجوزها و ارائه مشاورههای تخصصی، از فعالیتهای مرتبط با توسعه گردشگری روستایی حمایت کند تا با ارتقای سطح کیفی خدمات در این واحدها، شاهد حضور پررنگتر گردشگران در نقاط مختلف شهرستان باشیم.
روستای چشمهخانی به دلیل چشماندازهای طبیعی بکر، همواره یکی از مقاصد مورد توجه گردشگران در بخش گواور بوده است که با راهاندازی اقامتگاههای بومگردی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری منطقه را بیش از پیش داراست.
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