به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی چهارشنبه ۲۷ خردادماه در سومین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه گردشگری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های متنوع استان، جلسه بررسی پرونده‌های سرمایه‌گذاری با حضور کارشناسان و متقاضیان برگزار شد و در این نشست، ۲۲ طرح مختلف در حوزه‌های اقامتی، تفریحی و پذیرایی جهت صدور موافقت اصولی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه در تشریح جزئیات این طرح‌ها گفت: این پروژه‌ها شامل ۴ اقامتگاه بوم‌گردی، ۱۲ محوطه گردشگری، یک هتل‌آپارتمان، ۳ مجتمع گردشگری، یک واحد پذیرایی بین‌راهی و یک مرکز گردشگری سلامت است که با هدف ارتقای استانداردهای خدمت‌رسانی به گردشگران و بومی‌سازی زیرساخت‌ها طراحی شده‌اند.

او افزود: طرح‌های مذکور مربوط به شهرستان‌های پاوه، جوانرود، کنگاور، دالاهو، صحنه، ثلاث‌باباجانی، هرسین و کرمانشاه بوده و تلاش ما بر این است تا با تسهیل فرآیند صدور مجوزها، زمینه ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران توانمند به این مناطق را فراهم کنیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری سلامت و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برای توزیع متوازن گردشگر در سطح استان است و امیدواریم با به بهره‌برداری رسیدن پروژهای گردشگری، شاهد تحولی ملموس در ظرفیت اقامتی و اشتغال‌زایی حوزه گردشگری در استان باشیم.

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