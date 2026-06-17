۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸

۲۲ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در کرمانشاه بررسی شد

۲۲ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در کرمانشاه بررسی شد

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، از بررسی ۲۲ پرونده سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف گردشگری خبر داد و تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی و تفریحی با هدف تقویت صنعت توریسم در تمامی شهرستان‌های استان با جدیت دنبال می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی چهارشنبه ۲۷ خردادماه در سومین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه گردشگری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های متنوع استان، جلسه بررسی پرونده‌های سرمایه‌گذاری با حضور کارشناسان و متقاضیان برگزار شد و در این نشست، ۲۲ طرح مختلف در حوزه‌های اقامتی، تفریحی و پذیرایی جهت صدور موافقت اصولی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه در تشریح جزئیات این طرح‌ها گفت: این پروژه‌ها شامل ۴ اقامتگاه بوم‌گردی، ۱۲ محوطه گردشگری، یک هتل‌آپارتمان، ۳ مجتمع گردشگری، یک واحد پذیرایی بین‌راهی و یک مرکز گردشگری سلامت است که با هدف ارتقای استانداردهای خدمت‌رسانی به گردشگران و بومی‌سازی زیرساخت‌ها طراحی شده‌اند.

او افزود: طرح‌های مذکور مربوط به شهرستان‌های پاوه، جوانرود، کنگاور، دالاهو، صحنه، ثلاث‌باباجانی، هرسین و کرمانشاه بوده و تلاش ما بر این است تا با تسهیل فرآیند صدور مجوزها، زمینه ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران توانمند به این مناطق را فراهم کنیم.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری سلامت و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برای توزیع متوازن گردشگر در سطح استان است و امیدواریم با به بهره‌برداری رسیدن پروژهای گردشگری، شاهد تحولی ملموس در ظرفیت اقامتی و اشتغال‌زایی حوزه گردشگری در استان باشیم.

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کد خبر 1405032702579
مهدی خالوندی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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