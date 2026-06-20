اشتراکات فرهنگی و همجواری سرزمینی زمینه توسعه گردشگری سلامت و صادرات صنایع دستی بین ایران و افغانستان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هیئت عالیرتبه دیپلماتیک ایالت هلمند افغانستان در سفری دو روزه به خراسانجنوبی، روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ ضمن بازدید از زیرساختهای درمانی و ظرفیتهای تاریخی- فرهنگی بیرجند، بر لزوم تسهیل تعاملات تجاری و انتقال دانش فنی در حوزههای گردشگری سلامت و صنایعدستی تأکید کردند. این بازدید با هدف تدوین نقشهراه مشترک برای همافزایی بخش خصوصی دو کشور و بهرهگیری از دانش تخصصی ایران در حفاظت از میراث فرهنگی صورت گرفت.
مجتبی شریعتیفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانجنوبی، در نشست پایانی این سفر، با تبیین ظرفیتهای بالقوه استان در بخشهای معدن، تولید و گردشگری، بر ضرورت عملگرایی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانجنوبی با بیان اینکه عزم جدی مدیران ایالت هلمند در این سفر مشهود بود، تصریح کرد: تحقق اهدافِ این سفر مستلزمِ تشکیل کمیتههای تخصصی و تسهیلگری در برقراری ارتباط مستقیم میان بخش خصوصی دو کشور است. تدوین برنامههای عملیاتی مشترک، اولویت نخست ما برای شکوفایی این تعاملات خواهد بود.
سید احمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانجنوبی، در این نشست با توصیف ایران و افغانستان به عنوان یک روح در دو کالبد، اشتراکات آیینی نظیر نوروز و یلدا را پیونددهنده عمیق فرهنگی دو ملت دانست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسانجنوبی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی در استان برای بهرهبرداری از ظرفیتهای مرزی، خاطرنشان کرد: در هیچ دورهای، توجه به دیپلماسی مرزی و بهرهگیری از فرصتهای تجاری و گردشگری با این سطح از نگاهِ تخصصی دنبال نشده است. در حوزه گردشگری سلامت، شناسایی شرکتهای معتبر فعال در دو کشور برای ارائه خدمات درمانی باکیفیت و تسهیلِ فرایندِ صدور ویزای گردشگری، در اولویتِ اقدامات اجرایی قرار دارد.
برآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیلهای صنایعدستی اشاره کرد و افزود: توسعه صادراتِ صنایعدستی با ماهیتِ کاربردی و تأمینِ مواد اولیه مورد نیاز، زمینهای مساعد برای ایجاد ارزش افزوده در هر دو سوی مرز است که باید با برنامهریزیِ دقیق اجرایی شود.
سرکنسول افغانستان در مشهد نیز که این هیئت را همراهی میکرد، خراسانجنوبی را بازاری هدفمند، در دسترس و استراتژیک برشمرد.
او با تأکید بر توانمندی بدنه کارشناسی میراثفرهنگی ایران، تصریح کرد: تجربیات ارزنده کارشناسان ایرانی در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی، الگویی موفق برای ماست. کشور افغانستان مشتاق است با برگزاری کرسیهای انتقال تجربیات و اعزام گروههای فنی، از این دانش بومی برای احیای میراثفرهنگی خود بهرهمند شود.
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