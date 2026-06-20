به گزارش خبرنگار میراثآریا، دومین میز خدمت در هفته صنایعدستی در قاینات با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات مراجعین و رفع ابهامات آنان در حوزههای گردشگری و صنایعدستی، روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ در محل تجمع مردم برگزار شد. در این نشست، مسئولان دستگاههای اجرایی به صورت چهرهبهچهره با فعالان این حوزه به گفتوگو پرداختند.
عباسزاده، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قاینات، در این باره اظهار کرد: میز خدمت حضوری را میتوان چشم و گوش دستگاههای اجرایی در برابر مخاطبان دانست؛ جایی که میزان رضایت عمومی و نقاط ضعف فرایندها آشکار میشود و برپایی میز خدمت با هدف کاهش فاصله میان مسئول و مردم و افزایش اعتماد عمومی صورت گرفته است. این اقدام علاوه بر تسریع در پاسخگویی، به شفافسازی فرآیندها و کاهش سوءتفاهمها در اخذ مجوزها و دریافت تسهیلات حمایتی کمک شایانی میکند.
در این نشست، راهنماییهای لازم برای طی مراحل قانونی فعالیت و نحوه بهرهمندی از تسهیلات حمایتی در بخش صنایعدستی و گردشگری به مراجعان ارائه شد تا از مسیرهای قانونی و صحیح برای پیشبرد فعالیتهای خود اقدام کنند.
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