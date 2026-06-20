به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: توسعه صنعت گردشگری بدون فراهم شدن زیرساخت‌های پایه نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه تداوم و پایداری آن نیز با چالش مواجه خواهد شد. از همین رو، با پیگیری‌های انجام‌ شده، عملیات اجرایی تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای ۸ پروژه گردشگری استان وارد مرحله اجرا شده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این پروژه‌ها با هدف رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و افزایش ضریب ماندگاری مسافران تعریف شده‌اند و شامل احداث مخزن آب در مجموعه گردشگری مزار سیدعلی نهبندان، بهسازی و محوطه‌سازی مجموعه تاریخی بوذرجمهر قاین، تأمین گاز مجتمع گردشگری زیرکوه، تأمین برق و گاز مجموعه گردشگری رحیم‌آباد، تأمین روشنایی مجموعه شوکت‌آباد، اجرای برق خورشیدی در مجموعه آب‌گرم لوت، احداث تصفیه‌خانه آب‌گرم معدنی فردوس و برق‌رسانی به مجتمع گردشگری طبس است.

او تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر پروژه‌های گردشگری و فراهم شدن فضایی استاندارد، ایمن و مطلوب برای گردشگران را فراهم خواهد کرد.

زیرساخت؛ زیربنای توسعه گردشگری

عرب گفت: کارشناسان معتقدند تأمین زیرساخت‌ها ستون فقرات صنعت گردشگری محسوب می‌شود؛ زیرا گردشگری امروز تنها بازدید از جاذبه‌ها نیست، بلکه تجربه‌ای کامل از آغاز سفر تا پایان آن است و کیفیت این تجربه، ارتباط مستقیمی با امکانات و خدمات زیرساختی دارد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: وجود زیرساخت‌های مناسب، امکان اقامت طولانی‌تر گردشگران را فراهم می‌کند. دسترسی به آب سالم، برق پایدار، روشنایی مناسب و خدمات بهداشتی، از مهم‌ترین عواملی است که رضایت گردشگران را افزایش داده و آن‌ها را به ماندگاری بیشتر در مقصد ترغیب می‌کند. پروژه‌هایی همچون احداث تصفیه‌خانه آب‌گرم معدنی فردوس و تأمین روشنایی شوکت‌آباد دقیقاً در همین راستا تعریف شده‌اند.

او اضافه کرد: از سوی دیگر، فراهم شدن زیرساخت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. هنگامی که دولت تأمین خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز را برعهده می‌گیرد، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری برای احداث هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری و مراکز تفریحی وارد میدان می‌شوند.

عرب گفت: اجرای این پروژه‌ها همچنین نقش مهمی در توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار دارد. بسیاری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی خراسان جنوبی در نقاطی قرار گرفته‌اند که تاکنون از امکانات زیرساختی کافی برخوردار نبوده‌اند. تجهیز این مناطق، علاوه بر فعال شدن ظرفیت‌های گردشگری، موجب رونق کسب‌وکارهای محلی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد جوامع بومی خواهد شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: در کنار این موارد، ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها به بهبود تصویر مقصد گردشگری نیز کمک می‌کند. محوطه‌سازی، نورپردازی، تأمین انرژی پایدار و ساماندهی فضاهای گردشگری، علاوه بر افزایش رفاه و امنیت، هویت بصری مقاصد را ارتقا داده و زمینه بازگشت دوباره گردشگران و تبلیغات مؤثر دهان‌به‌دهان را فراهم می‌آورد.

در مجموع، اجرای طرح تأمین زیرساخت برای هشت پروژه گردشگری خراسان جنوبی، نشان‌دهنده رویکردی نوین در مدیریت گردشگری استان است؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر معرفی جاذبه‌ها، بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش رضایت گردشگران و تقویت اقتصاد محلی استوار شده و می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت گردشگری خراسان جنوبی رقم بزند.

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