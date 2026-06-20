به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در جریان نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه گردشگری شهرستان، تصمیم بر آن شد تا با ارائه یک راهنمای جامع، جاذبه‌های پنهان قاینات به جهانیان معرفی شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با اشاره به چالش‌های گردشگری در منطقه تأکید کرد: استان خراسان جنوبی و به‌ویژه شرق کشور، علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های عظیم، به دلیل عدم بهره‌گیری مناسب از پتانسیل رسانه‌ها و تمرکز بیش از حد بازار گردشگری بر مقاصد سنتی، همچنان در تقویم گردشگری ایران جایگاهی که شایسته آن است را نیافته و بسیاری از جاذبه‌های آن ناشناخته مانده است.

او افزود: کتاب جامع جاذبه‌های گردشگری قاینات فراتر از یک معرفی ساده خواهد بود و با رویکردی کاربردی و نیازمحور تدوین می‌شود. بر این اساس، در این اثر علاوه بر معرفی جاذبه‌ها، مسیرهای دسترسی، زمان‌بندی سفر، وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات بین‌راهی نیز پیش‌بینی و تدوین خواهد شد تا گردشگران با دیدی باز به سفر در این منطقه بپردازند.

عباس‌زاده در پایان خاطرنشان کرد که طرح در مرحله نخست آماده‌سازی شده و در مرحله نهایی، با مشارکت گسترده محققان و صاحب‌نظران، به صورت تخصصی تکمیل و منتشر خواهد شد.

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