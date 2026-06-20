به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن شنبه ۳۰ خردادماه اظهار کرد: با هدف شناسایی دقیق پتانسیل‌ها و ارزیابی عملیاتی طرح‌های پیشنهادی در شهرستان صحنه، بازدیدی میدانی به همراه رئیس اداره میراث فرهنگی این شهرستان از محل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و گردشگری انجام شد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: رویکرد ما در اداره‌کل میراث فرهنگی استان، نگاهی تخصصی و پیشگیرانه به فرآیندهای توسعه گردشگری است.

او ادامه داد: بر این اساس، پیش از ورود به هرگونه مرحله اجرایی، امکان‌سنجی دقیق طرح‌ها و انطباق آن‌ها با استانداردهای گردشگری پایدار در دستور کار قرار دارد تا از هدررفت منابع جلوگیری شده و خروجی طرح‌ها منجر به ارزش‌آفرینی اقتصادی برای منطقه شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به مزیت‌های رقابتی شهرستان صحنه گفت: توسعه زیرساخت‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن اصالت‌های منطقه باشد، بلکه اولویت ما، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در ترکیب با استانداردهای مدرن گردشگری است.

روشن افزود: هدف غایی ما، تبدیل شهرستان صحنه به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در استان است که با تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار برای جامعه محلی را به همراه داشته باشد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: نتایج حاصل از این بازدید میدانی، پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های آتی در تأیید و صدور مجوزهای نهایی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود پروژه‌هایی که کلید می‌خورند، تضمینی برای منافع عمومی و پیشرانِ توسعه گردشگری در سطح استان هستند.

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