به گزارش میراث‌آریا، حمیدرضا محمودی قوژدی امروز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای تکمیل مستندات پرونده ثبت جهانی و با هدف رفع نواقص احصا شده در حوزه‌ی دسترسی‌پذیری معابر و اماکن عمومی برای توان‌یابان و سالمندان، پروژه‌ی ارتقای شاخص‌های مناسب‌سازی در بافت تاریخی ریاب کلید خورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد با اشاره به همکاری بین‌بخشی در اجرای این طرح اظهار کرد: این اقدامات با پیشگامی دهیاری روستای ریاب، نظارت تخصصی اداره بهزیستی و مشاوره‌های فنی اداره میراث فرهنگی انجام شده است که مصداق بارز الگوی مدیریت مشارکتی در حفاظت از بافت‌های تاریخی محسوب می‌شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه درباره جزئیات این اقدامات تصریح کرد: تجهیز مسجد جامع تاریخی روستا به دستگیره‌های حرکتی استاندارد، مناسب‌سازی سرویس‌های بهداشتی حسینیه و مجموعه‌های مذهبی از جمله گام‌های نخست این طرح بوده‌ است. محمودی

قوژدی افزود: در راستای رفاه حال گردشگران و ساکنان، علاوه بر احداث دو چشمه سرویس بهداشتی ویژه معلپلان و سالمندان در مجاورت بوستان دهیاری، عملیات بازپیرایی و استانداردسازی کامل سرویس‌های بهداشتی قدیمی روستا نیز به سرانجام رسیده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد تصریح کرد: روستای ریاب به عنوان مکمل زنجیره ارزش میراث جهانی منطقه، نیازمند ارتقای کیفیت خدمات بر پایه استانداردهای بین‌المللی است. تبدیل شدن ریاب به یکی از نخستین روستاهای تاریخی دسترس‌پذیر کشور، نه تنها یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی برای توان‌یابان است، بلکه امتیازی ویژه در فرآیند ارزیابی‌های بین‌المللی و توسعه برند گردشگری پایدار در شهرستان گناباد به شمار می‌رود.

روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب شهر گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات جهانی قصبه گناباد دارد.

این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی سال جاری میلادی قرار گرفته است.

انتهای پیام/