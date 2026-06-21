تجربه موج بعدی گرما در کشور از اوایل هفته آینده

به گزارش میراث آریا، صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: روند افزایشی دما تهران که از اواخر هفته گذشته شروع شد تا امروز یکشنبه ۳۱ خردادماه ادامه پیدا میکند. دمای هوا روز دوشنبه اول تیرماه ۲.۳ درجه سانتیگراد تعدیل میشود و سهشنبه ۲ تیرماه ۱ تا ۲ درجه دوباره افزایش مییابد. از روز چهارشنبه ۳ تا جمعه ۵ تیرماه کاهش دما و شنبه هفته بعد ۶ تیرماه افزایش دما پیشبینی میشود.
او درباره وضعیت دما در سایر نقاط ایران اظهار کرد: امروز یکشنبه ۳۱ خردادماه در استانهای شمال غرب بهویژه اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی و سواحل دریای خزر کاهش جزئی دما و در جنوب کشور مانند استانهای خوزستان و بوشهر، در استانهای شمال شرق مثل خراسان شمالی و خراسان رضوی افزایش دما دور از انتظار نیست. دمای سایر مناطق کشور تقریبا بدون تغییر خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: دما در روز دوشنبه اول تیرماه در نوار شمالی کشور ۱ تا ۲ درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکند و در سایر نقاط کشور بدون تغییر خواهد ماند. برای روز سه شنبه ۲ تیرماه در شمال غرب افزایش دما و در شمال شرق ایران کاهش دما پیشبینی میشود. دمای سایر نقاط بدون تغییر نسبت به روز قبل میماند. روز چهارشنبه ۳ تیرماه افزایش شدید دما برای نوار شمالی کشور پیشبینی میشود. دما سایر نقاط کشور تقریباً بدون تغییر خواهد بود.
ضیائیان در ادامه تصریح کرد: بر اساس دادههای هواشناسی، دمای هوای کشور طی هفت روز گذشته منتهی به ۲۸ خردادماه، بهطور میانگین یک درجه نسبت به میانگین بلندمدت افزایش پیدا کرده است. از ابتدای خردادماه تا ۲۸ خردادماه ۱.۲ درجه افزایش دما و از ابتدای فصل بهار تا ۲۸ خردادماه هم حدود ۰.۶ درجه افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت داشتهایم.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان درباره زمان تجربه گرمای تابستانه در کشور گفت: برای استقرار گرمای تابستانه، موجهای متناوبی از گرما وارد ایران سپس گرما تثبیت میشود ولی در حال حاضر نوسانات دمایی اتقاق میافتد. موج بعدی گرما از اوایل هفته آینده در نقاط مختلف کشور آغاز میشود البته شدت آن در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود.
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