ارشک مسائلی، پژوهشگر و عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی جشن تیرگان اظهار کرد: جشن تیرگان از کهن‌ترین آیین‌های ایرانی است که هر سال همزمان با تیرروز از ماه تیر، برگزار می‌شود. این جشن ریشه‌ای عمیق در اسطوره‌ها و سنت‌های ایران باستان دارد و به‌طور ویژه با روایت حماسی آرش کمانگیر و تعیین مرز میان ایران و توران پیوند خورده است.

وی افزود: آیین‌های مرتبط با بزرگداشت آب، پاسداشت آرش کمانگیر، بستن دستبندهای هفت‌رنگ موسوم به «تیر و باد»، اجرای موسیقی‌های بومی و آیین‌های محلی و همچنین برگزاری گردهمایی‌های خانوادگی و فرهنگی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویتی جشن تیرگان به شمار می‌روند. این آیین همچنان در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در استان‌های مازندران، گیلان، سمنان و یزد و نیز در میان برخی جوامع دیگر از جمله زرتشتیان، با شکوه خاصی برگزار می‌شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با تاکید بر نقش رویدادهای فرهنگی در توسعه پایدار گردشگری تصریح کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها توانسته‌اند با اتکا به جشنواره‌های سنتی، جایگاه و برند گردشگری خود را در سطح بین‌المللی تقویت کنند. رویدادهایی نظیر اکتبرفست آلمان، کارناوال ریو در برزیل، جشن هولی در هند و جشن شکوفه‌های گیلاس در ژاپن، نمونه‌های موفقی از بهره‌گیری هوشمندانه از میراث‌فرهنگی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی محسوب می‌شوند.

مسائلی خاطرنشان کرد: جشن تیرگان نیز در صورت برخورداری از سیاست‌گذاری منسجم، برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت علمی مقصد، ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهم‌ترین رویدادهای گردشگری کشور تبدیل شود و طیف گسترده‌ای از گردشگران را از داخل و خارج کشور جذب کند.

وی با اشاره به تجربه کشورهای همسایه افزود: کشور ارمنستان همه‌ساله جشنواره آب «وارداوار» را برگزار می‌کند و این رویداد توانسته است شمار قابل‌توجهی از گردشگران، از جمله گردشگران ایرانی، را به خود جذب کند. این در حالی است که ایران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های غنی جشن تیرگان، می‌تواند رویدادی ملی با محوریت پاسداشت آب و ترویج فرهنگ حفاظت از این منبع حیاتی طراحی و اجرا کند.

این پژوهشگر حوزه گردشگری درباره آثار اقتصادی برگزاری چنین رویدادی اظهار کرد: تبدیل جشن تیرگان به یک فستیوال ملی گردشگری، زمینه‌ساز افزایش سفرهای داخلی و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری خواهد بود. در این فرآیند، هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران‌ها، مراکز پذیرایی و سایر فعالان زنجیره خدمات گردشگری از منافع اقتصادی آن بهره‌مند می‌شوند.

مسائلی ادامه داد: برگزاری رویدادهای تیرگان در مناطق مختلف کشور، علاوه بر ایجاد انگیزه سفر، می‌تواند به معرفی مقاصد کمتر شناخته‌شده کمک کند و از تمرکز گردشگران در مقاصد اصلی بکاهد. این رویکرد، توزیع متوازن‌تر منافع اقتصادی گردشگری را در سطح کشور به دنبال خواهد داشت و به توسعه منطقه‌ای نیز کمک می‌کند.

وی حفظ و تقویت هویت فرهنگی را از دیگر کارکردهای این رویداد برشمرد و گفت: جشن تیرگان می‌تواند نسل‌های مختلف، به‌ویژه جوانان، را با میراث ناملموس ایران آشنا سازد و زمینه انتقال و تداوم آیین‌های سنتی را برای نسل‌های آینده فراهم آورد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری همچنین با اشاره به نقش رویدادهای فرهنگی در حمایت از اقتصاد خلاق تصریح کرد: برگزاری جشن تیرگان فرصت ارزشمندی برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی، غذاهای بومی، سوغات محلی و سایر محصولات فرهنگی در مناطق مختلف کشور فراهم می‌کند و می‌تواند به توانمندسازی جوامع محلی و رونق اقتصاد فرهنگی منجر شود.

مسائلی در پایان تاکید کرد: جشن تیرگان همانند آیین‌های کهنی چون نوروز، سده و مهرگان، از ظرفیت لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از نمادهای فرهنگی ایران در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است؛ ظرفیتی که می‌تواند ضمن ارائه تصویری مثبت و اصیل از ایران، زمینه‌ساز توسعه تعاملات فرهنگی و گسترش همکاری‌های گردشگری در عرصه جهانی باشد.

به گفته وی، تحقق این هدف مستلزم آغاز مسیر از سطح رویدادهای محلی و منطقه‌ای، گسترش تدریجی آن در سطح ملی و در نهایت، هدف‌گذاری برای جذب گردشگران بین‌المللی است.

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